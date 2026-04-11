होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून रणकंदन होणार? इराण जहाजांवरील कराला युरोपियन युनियन आणि अरब देशांचा विरोध

आखाती देशातील युद्ध कायमस्वरुपी शमवण्यासाठी अमेरिका इराणमध्ये शांतता चर्चा सुरू आहे. मात्र, आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर इराण टोल लावणार असल्याच्या मुद्द्यावरून नवा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता आहे. येथील जाणाऱ्या जहाजांवर टोल लागू करण्याचे संकेत इराणने दिले आहेत. पाकिस्तानात होणाऱ्या अमेरिका-इराण चर्चेत हा मुद्दा ठळकपणे मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग बंद केला होता. आता इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर टोल आकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. युरोपियन आणि आखाती देशांनी याला विरोध केला आहे, तर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सौम्य भूमिका घेतली आहे. हा मुद्दा आता जागतिक राजकारणाचा एक प्रमुख केंद्रबिंदू बनला आहे.
युद्धातील नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी जहाजांकडून टोल आकारण्याची गरज असल्याचे इराणने म्हटले आहे. अहवालानुसार, प्रत्येक जहाजाकडून २ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत शुल्क आकारले जाऊ शकते, तर काही ठिकाणी प्रति बॅरल तेलासाठी एक डॉलरपर्यंत शुल्क आकारल्याचेही वृत्त आहे. विशेष म्हणजे, क्रिप्टोकरन्सी किंवा चिनी चलन युआनमध्ये पेमेंट स्वीकारण्याच्या प्रस्तावांवरही चर्चा सुरू आहे.
युरोपियन युनियनने या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. युरोपियन युनियनचे म्हणणे आहे की, आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यानुसार, कोणत्याही नैसर्गिक सागरी मार्गावर टोल आकारला जाऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे, संयुक्त अरब अमिरातीनेही याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे, या महत्त्वपूर्ण जलमार्गाचा शस्त्र म्हणून कोणताही वापर अस्वीकार्य आहे. ही सामुद्रधुनी पूर्णपणे आणि कोणत्याही अटींशिवाय खुली केली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका थोडी वेगळी असल्याचे दिसते. त्यांनी असे संकेत दिले आहेत की अमेरिका आणि इराण एक संयुक्त उपक्रम म्हणून ही टोल प्रणाली संयुक्तपणे चालवू शकतात. व्हाईट हाऊसने या विषयावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही असे स्पष्ट केले असले तरी, अमेरिकेला ही सामुद्रधुनी कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय त्वरित खुली व्हावी असे वाटते.
ओमान या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो, कारण हा देश देखील होर्मुझ सामुद्रधुनीवर वसलेला आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, इराण आणि ओमान एकत्र येऊन अशी प्रणाली तयार करू शकतात, ज्यामुळे जहाजांना जाण्याची परवानगी मिळेल आणि इराणसाठी महसूल निर्माण होईल. असे झाल्यास, इराणला वार्षिक ७० ते ९० अब्ज डॉलर्स मिळू शकतील असा अंदाज आहे.
आखाती देशांमध्ये या मुद्द्यावरून तीव्र नाराजी आहे. सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत आणि इतर देशांचा असे मत आहे की, इराणला अशा प्रकारे सागरी मार्गाचे नियंत्रण देऊ नये. त्यांच्या मते, यामुळे या प्रदेशातील शक्ती संतुलन बिघडू शकते. होर्मुझची सामुद्रधुनी आता केवळ एक सागरी मार्ग राहिलेली नाही, तर ती जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेचे एक संवेदनशील केंद्र बनली आहे. येत्या काही दिवसांत हे ठरेल की जग ही टोल प्रणाली स्वीकारेल की हा वाद आणखी वाढेल आणि नवीन तणाव निर्माण होईल.