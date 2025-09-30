सरकार आंधळे आहे का? अशा प्रकारे कोणी ISI एजंट बनतं का? सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीने व्यक्त केला संताप

सामना ऑनलाईन
|

लेह – लडाखला राज्याचा दर्जा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी उपोषण करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावर झालेल्या कारवाईनंतर त्यांच्या पत्नी गीतांजली जे आंगमो यांनी केंद्र सरकारविरोधात सांगतो व्यक्त केला आहे. सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली आहे. यावरच बोलताना गीतांजली जे आंगमो म्हणाल्या आहेत की, “ते फक्त एका हवामान शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पाकिस्तानला गेले होते, जे संयुक्त राष्ट्र आणि एका पाकिस्तानी मीडिया हाऊसने आयोजित केले होते.”

गीतांजली जे आंगमो म्हणाल्या की, केवळ हवामान परिषदेत सहभागी होऊन एखादी व्यक्ती आयएसआय एजंट कशी बनू शकते? लडाख पोलिसांनी सोनम वांगचुक हे पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थांच्या संपर्कात असल्याचा दावा केला होता. यावर उत्तर देताना त्या असं म्हणाल्या आहेत.

गीतांजली म्हणाल्या की, “हे पूर्णपणे खोटे आहे आणि मी त्याचा निषेध करते.” त्या म्हणाल्या, “सोनम वांगचुक यांना अडकवण्यासाठी एक बनावट कथा तयार केली जात आहे.” त्या पुढे म्हणाल्या की, या सरकारने एकदा सोनम वांगचुक यांचा सन्मान केला होता. त्यांना तत्कालीन ऊर्जामंत्री आरके सिंह यांच्याकडून पुरस्कार मिळाला होता. तेव्हा हे सरकार आंधळे होते का? सोनम वांगचुकच्या संपर्कात असलेल्या एका पाकिस्तानी हँडलरला पोलिसांनी अटक केल्याच्या लडाख डीजीपींच्या विधानाला उत्तर देताना गीतांजली यांनी ही टिप्पणी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शेतकऱ्यांनी भाजप आमदाराचे अडवले वाहन, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची केली मागणी

मोफत औषध योजनेअंतर्गत कफ सिरपचे वाटप, सेवन करताच मुले बेशुद्ध; एकाचा मृत्यू तर दुसऱ्याची प्रकृती गंभीर

अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इन्फ्राविरुद्ध मोठी कारवाई, ED चे मुंबई आणि इंदूरमधील 6 ठिकाणी छापे

मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर वृद्धाचा आत्मदहनाचा प्रयत्न; नवी मुंबई महानगरपालिका, पोलिसांविरोधात निदर्शन

ऐन दिवाळीत एसटीची दरवाढ होणार; सणासुदीत प्रवाशांच्या खिशाला भुर्दंड

बिहार SIR ची अंतिम यादी जाहीर, पहिल्या ड्राफ्टमधून ६५ लाख लोकांची वगळण्यात आली नावे

Marathwada Flood – तातडीने ओला दुष्काळ आणि सरसकट कर्जमाफी जाहीर करा, सुप्रिया सुळे यांची मागणी

Malabar

मेटा, एक्स, गुगल आणि न्यूज पोर्टल्सना मलबारच्या पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसरसोबतच्या पोस्ट हटवण्याचे आदेश

pm-advisor-criticizes-high-court-vacations-lawyers-hit-back

पंतप्रधानांच्या सल्लागाराची उच्च न्यायालयांच्या सुट्ट्यांवरून टीका, वकिलांनी दिलं सडेतोड उत्तर