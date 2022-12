Video – मालाडमध्ये रहिवासी इमारातीला भीषण आग, जीव वाचवण्यासाठी तरुणीची तिसऱ्या मजल्यावरून उडी

मुंबईतील मालाड येथील जनकल्याण नगरमधील एका 21 मजली इमारतीला शनिवारी सकाळी भीषण आग लागली. तिसऱ्या मजल्यावर ही आग लागली होती. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्याने आणि आगीवर नियंत्रण मिळवले. मात्र यादरम्यान एका तरुणीने घाबरून तिसऱ्या मजल्याच्या बाल्कनीतून खाली उडी मारल्याचे समोर आले आहे. याचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

‘एएनआय’ने दिलेल्या माहितीनुसार, मालाडमधील जनकल्याण नगर भागातील 21 मजली इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर आग लागली. यावेळी जीव वाचवण्यासाठी एक तरुणी बाल्कनीमध्ये आली आणि तिथून तिने खाली उडी मारली. याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत आगीच्या ज्वाळा भडकत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

शनिवारी सकाळी अकराच्या सुमारास ही आग लागली होती. मरिना एनक्लेव्ह असे या इमारतीचे नाव असून तिसऱ्या मजल्यावरून फ्लॅटमधून आगीच्या ज्वाळा येताना दिसत होत्या. याची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि अवघ्या 15 मिनिटात आगीवर नियंत्रण मिळवले. आग नक्की कोणत्या कारणाने लागली याची अद्याप माहिती मिळालेली नाही.+

Maharashtra | Fire breaks out in a building in Jankalyan Nagar in Malad area of Mumbai. Five fire tenders present at the spot. No injuries reported so far. Details awaited.

