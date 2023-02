माकडीणीची शिकार केल्याने शाप लागल्याचा दावा, शिकाऱ्याची मुले माकडासारखी वागू लागली

जवळपास 30 वर्ष शिकार करणाऱ्या एका शिकाऱ्याला (Hunter) त्याची कृत्ये छळायला लागली असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या शिकाऱ्याने अनेक जनावरे ठार (Hunting) मारली आहे, यामध्ये गर्भवती माकडीणीचाही समावेश आहे. गर्भवती जनावरांना ठार मारल्याने त्याचा आपल्याला त्रास (Haunting) होऊ लागला असल्याचे या शिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.

ओपानयीन याव साक्यी (Opanyin Yaw Sakyi) असं या शिकाऱ्याचे नाव आहे. आपले घर चालवण्यासाठी तो घाना देशातील जंगलात शिकारीचे काम करतो. 30 वर्षांच्या काळात साक्यीने माकडं, साळिंदरे, हरीण अशी अनेक जनावरे मारली आहेत. यातली काही जनावरे ती गर्भवती असताना आपण ठार मारल्याचे साक्यीने म्हटलं आहे. साक्यीचं म्हणणं आहे की त्याच्या या कृत्यामुळे त्याच्या 8 मुलांपैकी 2 मुले ही शारीरिक व्यंगासह जन्माला आली आहेत.

साक्यीची 8 पैकी 5 मुले ही धडधाकट आहेत. मात्र दोन मुलेही ही व्यंगासह जन्माला आली असून ती आपल्या कामामुळे अशी जन्माला आल्याची त्याला शंका वाटते आहे. मी केलेल्या शिकारींमुळे माझी मुले अशी जन्माला आली आहेत की काय असा मला प्रश्न पडतो असे साक्यीने म्हटले आहे. साक्यीचं म्हणणं आहे की गर्भवती माकडीणीची शिकार केल्याने त्याची 2 मुले विचित्र वागायला लागली. माकडे इतर जनावरांपेक्षा वेगळी वागतात. त्यामुळे साक्यीला हे ओळखणं कठीण गेलं नाही की त्याची मुले ही अचानक माकडासारखी वागायला लागली आहेत.

या मुलांकडे नीट पाहिलं असता ती माकडांसारखीच वागत असल्याचे आपल्याला दिसून आल्याचे साक्यीचं म्हणणं आहे. ही दोन्ही मुलं जन्माला आली तेव्हा निरोगी होती, मात्र ती मोठी होत गेली तशी ती वेगळीच होत गेली. त्यांची हाडे ठिसूळ होती आणि ती आधाराशिवाय बसू शकत नव्हती. साक्यीच्या बायकोची खात्री पटली आहे की तिच्या पोटी जन्माला आलेली होन मुले ही मानव नाहीयेत. ही मुलं ज्या पद्धतीने वागतात ते पाहिल्यानंतर ती मानव नसल्याची खात्री पटते असं तिचं म्हणणं आहे. ही मुलं एकमेकांसाठी झाडावर चढतात. लहान मुलगा आजारी असतो तेव्हा मोठा मुलगा झाडीझुडपात फिरायला जातो आणि लहान भावासाठी तो हातात पाला घेऊन येतो. हा पाला खाल्ल्यावर लहान भावाला ताबडतोब बरं वाटायला लागतं असं साक्यीच्या बायकोने म्हटलं आहे. हा पाला कसला आहे ते मी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र मोठा भाऊ गुप्त पद्धतीने हा पाला घेऊन येतो असं साक्यीच्या बायकोने म्हटलं आहे.

