आता नवऱ्यांसाठी डे केअर! आनंद महिंद्रांनी शेअर केली मजेदार पोस्ट

उद्योगपती आनंद महिंद्रा सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रिय असतात. ते आपल्या ट्विटर हॅण्डलवरुन वेगवेगळ्या पोस्ट शेअर करत असतात. तसेच वेगवेगळ्या पोस्ट शेअर करुन कौतुकही करतात. आता आनंद महिंद्रा यांनी नवऱ्यांसाठी डे केअर असलेली पोस्ट शेअर केली आहे. ही पोस्ट पाहून युजर्स वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत.

उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी एक पोस्ट शेअर ‘हसबेंड डे केअर सेंटर’ असलेली एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्या पोस्टखाली त्यांनी लिहीलेय की, नवीन उत्पादने बनविणे हेच नाविन्य नाही. तर उपस्थित असलेल्या गोष्टींमधून नाविन्य शोधणे महत्वाचे आहे, ब्रिलीअंट असे लिहीले आहे.

आनंद महिंद्रा यांनी जो फोटो शेअर केला आहे, त्यामध्ये पाहू शकता रस्त्याच्या कडेला एक बोर्ड लावलेला दिसत आहे. ज्यावर लिहीलेय, ‘हसबेंड डे केअर सेंटर’. त्यामध्ये लिहीलेय की, ”स्वत:साठी वेळ हवा आहे? आराम करायचा आहे? शॉपिंगला जायचे आहे? मग तुमच्या नवऱ्याला आमच्यासोबत सोडू शकता, आम्ही त्यांची संपूर्ण काळजी घेऊ. मात्र तुम्हाला त्यांच्या दारुचा खर्च करावा लागेल”. असे त्या पोस्टरवर दिसत आहे.

Innovation is not just creating new products. It’s also about creating entirely new use-cases for an existing product category! Brilliant. 😊 pic.twitter.com/8rDMI91riJ

— anand mahindra (@anandmahindra) April 28, 2023