शिकायला गेली अन मानसिक संतुलन गमावलं; तेलंगणाच्या मुलीचे अमेरिकेत उपासमारीने हाल, आईची मदतीसाठी धावाधाव

तेलंगणातून उच्चशिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेला गेलेली तरुणी शिकागोच्या रस्त्यावर भुकेने तडफडताना दिसली आहे. सैयदा लुलू मिन्हाज झैदी असे या तरुणीचे नाव आहे. मुलीची अशी अवस्था झाल्याचे कळताच तिच्या आईने परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना पत्र लिहून मदतीची याचना केली आहे.

सैयदा लुलू मिन्हाज झैदी ही मेडचल जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये ती उच्चशिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेला गेली होती. शिकागो येथील ट्राईन विद्यापीठात तिने प्रवेश घेतला होता. सर्वकाही सुरळीत सुरू असतानाच गेल्या दोन महिन्यांपासून घरच्यांना तिच्याशी संपर्क साधता आला नव्हता.

याच दरम्यान, सैयदा शिकागोच्या रस्त्यावर भिकाऱ्यासारखे आयुष्य जगत असल्याचे समोर आले. तिच्याकडील सामान आणि पैसेही चोरी झाले. यामुळे तिचे मानसिक संतुलनही बिघडले. आपली मुलगी रस्त्यावर फिरत असून उपासमारीने तिचे हाल सुरू असल्याचे कळताच तिच्या आईने परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांना पत्र लिहिले. भारत राष्ट्र समितीचे नेते खलिकुर रहमान याने हे पत्र आपल्या ट्विटर हँडलवर शेअर केले आहे.

Ms.Syeda Lulu Minhaj Zaidi from Hyd went to pursue MS from TRINE University, Detroit was found in a very bad condition in Chicago, IL. Her mother has appealed @DrSJaishankar to bring back her daughter. Would appreciate the immediate help. @HelplinePBSK @IndiainChicago… pic.twitter.com/dh4M4nPwxZ

— Khaleequr Rahman (@Khaleeqrahman) July 25, 2023