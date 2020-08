VIDEO – क्षुल्लक कारणावरून महिलेची वॉचमनला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण

क्षुल्लक कारणावरून एका महिलेने सुरक्षा रक्षकाला लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केल्याची घटना हैदराबाद मध्ये घडली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या महिलेविरोधात त्या सुरक्षा रक्षकाने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. तर व्हायरल व्हिडीओवर नेटकऱ्यांनी त्या महिलेला जबरदस्त फटकारले असून तिच्यावर टीका केली आहे.

#WATCH Telangana: A woman thrashed a watchman after an alleged argument took place between them in Chandarnagar, Hyderabad on August 24.

Local police say that they have received a complaint from the watchman & after obtaining permission from the court, they will register a case. pic.twitter.com/LuYefrJzVV

— ANI (@ANI) August 26, 2020