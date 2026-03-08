‘टिटरी’ या गाण्यात मला कुणालाही दुखवायचे नव्हते, रॅपर बादशाहने मागितली जाहीर माफी… गाणे युट्यूबवरुन काढले

रॅपर आणि गायक बादशाहने त्यांच्या नवीन हरियाणवी गाण्याच्या ‘टिटरी’ गाण्याच्या बोल आणि दृश्यांशी संबंधित वादाबद्दल जाहीर माफी मागितली आहे. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेल्या व्हिडिओमध्ये बादशाहने म्हटले आहे की, गाण्यातील एका भागामुळे अनेक लोकांच्या, विशेषतः हरियाणवी लोकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. त्याने स्पष्ट केले की, त्याचा कधीही कोणालाही दुखावण्याचा किंवा मुलाबद्दल किंवा महिलांबद्दल काहीही नकारात्मक बोलण्याचा हेतू नव्हता.
इंस्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये बादशाह म्हणाला, “नमस्कार मित्रांनो, मी बादशाह आहे. माझे नवीन गाणे ‘टिटरी’ रिलीज झाले आहे. या गाण्यात माझे बोल आणि त्यातील चित्रीकरण करण्यात आलेल्या दृश्यांनी अनेकजण दुखावले आहेत. विशेषतः माझ्या घरातील लोक दुखावले आहेत. म्हणजेच हरियाणातील.. त्यामुळे सर्वप्रथम, मी हे सांगू इच्छितो की मी हरियाणवी आहे. माझी बोलीभाषा, खाण्याच्या सवयी, जीवनशैली आणि ओळख हे सर्व हरियाणाशी जोडलेले आहे.
View this post on Instagram
यावर अधिक बोलताना बादशाह म्हणाला, “मला तुमचा मुलगा समजून कृपया मला माफ करा.”
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “हिप-हॉप शैलीमध्ये, प्रतिस्पर्ध्याला कमी लेखण्यासाठी अनेकदा गीतांचा वापर केला जातो. हे कधीही कोणत्याही महिलेसाठी किंवा मुलासाठी नव्हते आणि मी कधीही असे करणार नाही. मी नेहमीच हरियाणाची संस्कृती आणि बोलीभाषा उंचावण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु जर कोणाचे मन दुखावले असेल तर मी मनापासून माफी मागतो. मला आशा आहे की तुम्ही मला हरियाणाचा मुलगा, तुमचा स्वतःचा मुलगा समजून मला माफ कराल.”
१ मार्चला बादशाहचे टिटरी हे गाणे प्रदर्शित झाले. हरियाणवी हिप-हॉप शैलीत बनवलेल्या या गाण्याला सोशल मीडियावर त्याच्या काही बोल आणि व्हिडिओमध्ये शाळेच्या गणवेशातील मुलींच्या दृश्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. अनेकांनी ते आक्षेपार्ह, अश्लील आणि महिलांचा अपमान करणारे म्हटले. हरियाणा राज्य महिला आयोगाने याची दखल घेतली आणि बादशाहला समन्स बजावला. पंचकुला येथील सायबर गुन्हे पोलिस ठाण्यात त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि गाण्याचा व्हिडिओ यूट्यूबवरून काढून टाकण्यात आला आहे. पोलिसांनी लूकआउट सर्क्युलर जारी करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे.
हरियाणाचे शिक्षणमंत्री महिपाल धांडा यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सरकारी शाळेच्या गणवेशात एक गाणे प्रसिद्ध झाले आहे आणि त्यात महिलांबद्दल अपमानास्पद शब्द आहेत हे त्यांच्या लक्षात येताच सरकारने एफआयआर दाखल केला आहे आणि गाण्यात दाखवलेली रोडवेज बस शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. या चौकशीत रोडवेज चालक आणि वाहकाविरुद्ध शक्य तितकी कठोर कारवाई केली जाईल. सध्या या प्रकरणाची अधिक चौकशी सुरू आहे.