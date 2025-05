माझी मुलगी ट्रॅव्हल व्लॉगर आहे हे मला माहितच नाही, ज्योती मल्होत्राच्या वडिलांची प्रतिक्रिया

माझी मुलगी व्हिडीओ ट्रॅव्हल व्लॉगर आहे हे मला माहितच नाही अशी प्रतिक्रिया ज्योती मल्होत्राचे वडिल हरिश मल्होत्रा यांनी दिली. तसेच काल ज्योती घरी आली तिने आपले सगळे कपडे आणि वस्तू घेतल्या आणि निघून गेली.

ज्योती लॉकडाऊनपूर्वी दिल्लीत काम करत होती, अशी माहिती तिच्या वडिलांनी दिली. लॉकडाऊननंतर तिने जॉब सोडला होता. पण त्यानंतर ती काय करत होती मला माहित नाही. ती व्हिडीओ बनवत होती याची मला कल्पनाही नाही, माझ्याकडे साधा मोबाईल आहे, त्यात युट्युब चालत नाही. माझी गेल्या दोन तीन दिवसांपासून तब्येतही बरी नाही असेही ज्योतीचे वडिल म्हणाले.

#WATCH | Hisar, Haryana: Jyoti Malhotra, a resident of Hisar, has been arrested for allegedly sharing sensitive information and being in continuous contact with a Pakistani citizen.

Her father, Harish Malhotra, says, ” Before lockdown (Covid), she used to work in Delhi…I… pic.twitter.com/BLxyrQPUiu

