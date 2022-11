‘मी रोज 2-3 किलो शिव्या खातो, पण देवाने मला असा आशीर्वाद दिलाय की…’, मोदींचा विरोधकांवर निशाणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या तेलंगणाच्या दौऱ्यावर आहेत. येथे आयोजित जनसभेला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्री के.सी. राव यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर निशाणा साधला. अनेक लोक मला विचारतात की तुम्हाला थकवा कसा येत नाही? त्यावर मी दररोज 2-3 किलो शिव्या खातो म्हणून थकत नाही. देवाने मला असा आशीर्वाद दिला आहे की या शिव्या माझ्या शरिराला पोषक ठरतात, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री के.सी. राव यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही राजकारणाचा आरोप केला. राज्यासाठी जनता प्रथम आहे, कुटुंब नाही. तुम्ही मोदींना शिव्या द्या, भाजपाला शिव्या द्या, पण तुम्ही तेलंगणातील जनतेला शिव्या दिल्या तर तुम्हाला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असे मोदी म्हणाले. तसेच मोदींनी केसीआर यांच्या अंधश्रद्धेवर देखील निशाणा साधत, सामाजिक न्यायात हा सर्वात मोठा अडथळा बनत असल्याचे म्हटले.

निराशेपोटी काही लोक सकाळ संध्याकाळ मोदींना शिव्या देत राहतात. पण त्याची काळजी करण्याची गरज नाही. कारण दुसऱ्या दिवशी कमळ फुलणार आहे. त्यामुळे शिव्या देण्याशिवाय त्यांच्याकडे काहीच उरले नाही, असेही मोदी म्हणाले.

The political party that people of Telangana trusted the most, is the party that did the biggest betrayal to Telangana. When the darkness grows, Lotus starts blooming in that situation. Right before dawn, Lotus can be seen blooming in Telangana: PM Modi in Begumpet, Telangana pic.twitter.com/f8RjniVtXE

