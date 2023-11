कोविड बॉडी बॅग घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना आज चौकशीसाठी बोलावले आहे. यासंदर्भात माहिती देताना मी तपास यंत्रणेसमोर हजर राहीन, अशी कणखर प्रतिक्रिया किशोरी पेडणेकर यांनी दिली आहे.

Maharashtra | ED has summoned former Mumbai Mayor Kishori Pednekar for questioning today in connection with Covid body bag scam case

“I will appear before the agency, ” says Kishori Pednekar

— ANI (@ANI) November 8, 2023