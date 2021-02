राफेलमुळे चीनची टरकली; मुकाबल्यासाठी सैन्य दल सज्ज असल्याचा हवाईदल प्रमुखांचा विश्वास

हिंदुस्थान-चीनमध्ये वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हवाईदल प्रमुख एअर चिफ मार्शल आरकेएस भदौरिया यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. सीमारेषेवर आवश्यक सैन्य तैनात असल्याने चिंतेचे कारण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच हिंदुस्थानी हवाई दलात राफेल दाखल झाल्याने चीनची चिंता वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. राफेल लढाऊ विमानांमुळे चीनची चांगलीच टरकली असल्याचे दिसत आहे. बंगळुरूमध्ये एअर इंडिया शो 2021 दरम्यान ते बोलत होते.

From China’s side, there’ve been some pullbacks from air deployment & changes in deployment. But there have been some other actions which are contrary like strengthening their air defence capability, those deployments haven’t reduced & deployments are being strengthened:IAF Chief https://t.co/lWCocgJQZD

— ANI (@ANI) February 4, 2021