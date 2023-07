यवतमाळमध्ये 240 मिमी पाऊस; दोघांचा मृत्यू, हेलिकॉप्टरच्या मदतीने 43 जणांची सुटका

देशभरात पावसाचे थैमान सुरू असताना महाराष्ट्रात जनजीवन कोलमडले आहे. यामध्ये शुक्रवारपासून सुरू असलेल्या पावसाने यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यातील आनंदनगर तांडा येथे पुराच्या पाण्यामुळे सुमारे 80 लोक अडकले आहेत. या अडकेलेल्या लोकांना दोन हेलिकॉप्टरच्या साह्याने बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत 2 जणांचा मृत्यू झाला असून, 43 जणांची सुटका करण्यात आली.

यवतमाळ जिल्ह्यात मध्यरात्रीपासून विजांच्या कडकडाटासह पावसाचे रौद्ररूप पहायला मिळाले. आतापर्यंत जिल्ह्यात अगदी कमी कालावधीमध्ये विक्रमी पाऊस बरसला. यामध्ये यवतमाळमध्ये 236 मिलिमीटर, महागाव 231 मि.मी., आर्णी 164 मि.मी., घाटंजी 142 मि.मी. तर कळंब, दारव्हा दिग्रसमध्ये चांगला पाऊस झाला आणि इतर तालुक्यांमध्ये 90 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस पडला आहे. यामध्ये एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे तर एसडीआरएफची दोन पथके बचावकार्यासाठी तयार करण्यात आली आहेत.

यवतमाळच्या वाघाडी नदीला पूर आल्याने पुराचे पाणी थेट 50 ते 60 नागरिकांच्या घरांमध्ये शिरले. आपला जीव वाचविण्यासाठी नागरिकांनी झाडांचा आसरा घेतला. जिल्ह्यातील दारव्हा, नेर, घाटंजी, पांढरकवडा, उमरखेड, बाभूळगाव-कळंब मार्ग बंद झाले आहेत. महागावच्या पैनगंगा शिरफुली, राहूर गावांचा संपर्क तुटला असून नागरिकांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित करण्यात येत आहे.

पूरपरिस्थितीमुळे काही लोकांचे तात्पुरत्या निवारागृहात स्थलांतरण करण्यात आले आहे. त्यात यवतमाळ तालुक्यातील 3 हजार 500 नागरिक, बाभुळगाव तालुका 400, आर्णी 140, राळेगाव 7, घाटंजी 500, दिग्रस 400, दारव्हा 250, नेर 100 व कळंब तालुक्यातील 20 नागरिक असे एकूण 5 हजार 317 नागरिकांची निवारगृहात व्यवस्था करण्यात आली. याठिकाणी भोजणासह अन्य आवश्यक व्यवस्था प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आली आहे. निवारागृहासाठी नोडल अधिकारी नेमण्यात आले आहे.

पुराने अडवले रस्ते, विजेचे खांब वाकले

यवतमाळ जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पावसाने कंळब, राळेगाव, बाबुळगाव, नेर तालुक्यात पावसाचा जोर पहायला मिळाला. राळेगाव तालुक्यात पावसामुळे सराटी ते झाडकिनी मार्गावरील पुलावरून पाणी वाहिल्याने वाहतूक ठप्प झाली. या जोरदार पावसाने शहरातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक ठिकाणी घरांची पडझड झाली असून वाघाडी नदीजवळच्या वस्तीला पुराने वेढा घातला आहे. एका घराची पडझड झाल्याने त्यात एका महिलेचा दबून मृत्यू झाला.

219 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले

यवतमाळमध्ये गेल्या 24 तासांमध्ये 240 मिमी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे अनेक भागांमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एसडीआरएफ आणि आयएएफ हेलिकॉप्टरच्या मदतीने विविध भागात अडकलेल्या 219 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आल्याची माहिती यवतमाळचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिली.

#WATCH | Maharashtra: Yavatmal has received 240 mm of rain today leading to a flood-like situation in several areas. 219 people have been shifted who were stranded in various areas with the help of SDRF and IAF helicopter: Amol Yedge, Collector, Yavatmal https://t.co/VWx0Nkd2xa pic.twitter.com/ILuxgSWdbw

— ANI (@ANI) July 22, 2023