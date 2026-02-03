आयएएस अधिकाऱ्याने आपल्या मुलीला अंगणवाडीत केले दाखल, सरकारी शिक्षण व्यवस्थेबाबत गैरसमज दूर करण्यासाठी घेतला निर्णय

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मध्य प्रदेशातील चित्रकूट आयएएस अधिकारी पुलकित गर्ग यांनी आपल्या तीन वर्षांच्या मुलीला, सिया हिला, सरकारी अंगणवाडी केंद्रात दाखल केले आहे. सरकारी शिक्षण व्यवस्थेबाबत असलेले गैरसमज दूर व्हावेत, या उद्देशानेच हा निर्णय घेतल्याचे गर्ग यांनी स्पष्ट केले आहे.

दैनिक भास्करला दिलेल्या मुलाखतीत पुलकित गर्ग म्हणाले की, “आता परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. सरकारी शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता सातत्याने सुधारली आहे. साधनसामग्रीची कोणतीही कमतरता नाही. जर एखादा आयएएस अधिकारी आपल्या मुलाला सरकारी संस्थेत शिक्षण देऊ शकतो, तर सामान्य पालकांनीही अजिबात संकोच करू नये” असे गर्ग म्हणाले.

गर्ग यांच्या मते, सरकारी शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांबाबतची धारणा आता बदलत आहे. पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, सुरक्षित वातावरण आणि मुलांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सुविधा यामध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. लहान वयातील बालविकास अत्यंत महत्त्वाचा असून, या टप्प्यात आरोग्य, पोषण आणि संस्कार मुलांच्या आयुष्याची दिशा ठरवतात, असेही त्यांनी नमूद केले.

“अंगणवाडी केंद्रे आरोग्य, पोषण आणि प्राथमिक शिक्षण या बाबी प्रभावीपणे पुरवत आहेत. त्यामुळे मुलांच्या सर्वांगीण विकासाला मदत होते,” असे गर्ग यांनी सांगितले.

पुलकित गर्ग यांनी पालक, ग्रामस्थ आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही सामाजिक पूर्वग्रह दूर करून सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवर अधिक विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले. “इथल्या मुलांना शिक्षणासोबतच मूल्ये, सुरक्षितता आणि योग्य काळजी मिळते. लोकांचा विश्वास वाढला, तर ही व्यवस्था अधिक सक्षम होईल,” असे ते म्हणाले.

दरम्यान, अंगणवाडी केंद्रात खेळत असलेल्या गर्ग यांच्या मुलीचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

‘प्रायव्हसी’शी तडजोड नको; Meta आणि WhatsApp ला सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले

Gold Silver Rate – सोने चांदीतील मोठ्या घसरणीनंतर आता बुल रन सुरू? एका दिवसात किमतीत तुफानी वाढ

‘भाजपने पुन्हा शेतकऱ्यांवर वार केला’, हिंदुस्थान–अमेरिका व्यापार करारावर अखिलेश यादवांचे गंभीर सवाल

मीरा-भाईंदरच्या महापौरपदी परप्रांतीयच! डिंपल मेहता यांच्या निवडीला मराठी एकीकरण समितीचा विरोध

पुन्हा ट्रम्प यांची एक घोषणा अन् पडलेला रुपया वधारला; व्यापार कराराचे जगभरात परिणाम

डेहराडूनमध्ये प्रवाशांनी भरलेली बस दरीत कोसळली; तिघांचे मृतदेह सापडले, बचावकार्य युद्ध पातळीवर सुरू

Nanded news – सत्तेच्या हव्यासातून पोटच्या मुलीचा खून; 3 अपत्यांच्या अटीमुळे चिमुकलीला कॅनॉलमध्ये फेकले, निर्दयी बापाला बेड्या

Stock Market Update – ट्रम्प यांचे एक ट्विट अन् शेअर बाजार बनला रॉकेट; सेन्सेक्स 4,205, तर निफ्टी 1,252 अंकांनी वधारला

Pankaja Munde News – पंकजा मुंडे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड