ICAI Exam 2025 Postponed – हिंदुस्थान-पाकिस्तानमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती, आयसीएआयने CA च्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलल्या

हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तानने हिंदुस्थानवर हवाई हल्ल्याचा प्रयत्न केला, यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. दोन्ही देशांमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंट्स ऑफ इंडियाने (आयसीएआय) सीएच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Institute of Chartered Accountants of India – ICAI tweets, “Important Announcement-In view of the tense security situation in the Country, the remaining papers of CA Final, Intermediate & PQC Examinations [International Taxation–Assessment Test (INTT AT)] May 2025 from 9th May… pic.twitter.com/BdMEPf8LMe

— ANI (@ANI) May 9, 2025