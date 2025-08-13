स्वप्नातही विचार केला नसेल असा पराभव झाला, 50 षटकांचा सामना 5 चेंडूत संपला

सामना ऑनलाईन
|

क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ म्हणून साऱ्या जगात प्रचलित आहे. जगाच्या कानाकोपऱ्यात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सामने सुरू असतात. त्यामुळे कुठे ना कुठे काही तरी हटके घटना क्रिकेट जगतात घडत असतात. काही अशा घटना असतात ज्यांचा कधी कोणी स्वप्नातही विचार केला नसावा. असंच झालंय अर्जेंटिनाच्या 19 वर्षांखालील संघाच.

ICC Men’s U19 Cricket World Cup 2026 Americas Qualifier मध्ये कॅनडा आणि अर्जेंटिनाचे संघ आमने सामने आले होते. 10 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या या सामन्यात अर्जेंटिनाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. 50 षटकांच्या या सामन्यात कॅनडा समोर धावांचा डोंगर उभा करण्याची त्यांना संधी होती. परंतु कॅनडाच्या गोलंदाजांनी अर्जेटिंनाची अक्षरश: भंबेरी उडवली. हजेरी लावून फलंदाज माघारी परतत होते. सात खेळाडूंना तर भोपळाही फोडता आला नाही. अर्जेंटिनाने 19.4 षटकांमध्ये फक्त 23 धावा केल्या. त्यामुळे कॅनडाला जिंकण्यासाठी 50 षटकांमध्ये फक्त 24 धावांची गरज होती. कॅनडाने हे छोटंस आव्हान फक्त 5 चेंडूंमध्ये पूर्ण केलं आणि राजेशाही थाटात सामना जिंकला. सलामीला आलेल्या युवराज सामराने चार चेंडूंमध्ये 2 चौकार आणि 2 षटकार मारले तर धर्म पटेलने एक धाव केली आणि अर्जेंटिनाने यामध्ये अतिरिक्त तीन धावांची भर घातली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

एसटीच्या गळक्या बसमध्ये “श्रावणधारा”, प्रवाशांवर रेनकोट घालून बसण्याची वेळ

चीनचे परराष्ट्रमंत्री हिंदुस्थानात येणार, अजित डोवाल यांच्याशी होणार भेट

‘जमीन आमच्या हक्काची’ म्हणत ग्रामसभेवर ग्रामस्थांचा बहिष्कार, वाटद एमआयडीसी रेटण्याचा कुटील डाव उधळला

Ahilyanagar News – अमेरिका आणि IIT भुवनेश्वरमधील शास्त्रज्ञांची हिवरे बाजारला भेट, पोपटराव पवारांना आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे निमंत्रण

Latur News – जमिनीच्या वादाचा रक्तरंजीत शेवट, पती-पत्नीची निर्घृण हत्या; दोन लहान मुलींच्या डोक्यावरील छत्र हरवलं

भाजप आणि स्वातंत्र्यदिनाचा संबंधच काय? हर्षवर्धन सपकाळ यांचा बोचरा सवाल

Asia Cup 2025 – रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही… पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यावरून हरभजन सिंगने सुनावले खडे बोल

पोलीस उपनिरिक्षक स्वरूपा सुंदर संगीता नाईकवाडे यांना विशेष सेवा पदक जाहीर; गडचिरोलीतील कामगिरीबद्दल सन्मान

मीठगवाणे सागरी महामार्गावर टेम्पोचा भीषण अपघात; एकाचा मृत्यू, सात महिला गंभीर जखमी