वर्ल्डकप जिंकताच बांगलादेशी खेळाडूंचे ‘असभ्य’ वर्तन; हिंदुस्थानी खेळाडूंना शिवीगाळ, धक्काबुक्की

क्रिकेट हा सभ्य लोकांचा खेळ मानला जातो. मात्र दक्षिण आफ्रिकेमध्ये झालेल्या अंडर-19 विश्वचषकाच्या अंतिम लढतीमध्ये बांगलादेशच्या खेळाडूंनी असभ्य वर्तन करून या खेळाला डाग लावला. यामुळे त्यांच्यावर क्रीडा क्षेत्रातून टिकेची झोड उठली आहे.

टीम इंडिया आणि बांगलादेश संघामध्ये रविवारी अंडर-19 विश्वचषकाचा अंतिम सामना रंगला. चुरशीच्या झालेल्या या लढतीत बांगलादेशने चार वेळच्या विजेत्या टीम इंडियाचा पराभव करत पहिल्यांदाच विश्वचषक उंचावला. मात्र विश्वचषक जिंकल्यानंतर बांगलादेशच्या खेळाडूंनी संतुलन गमावले आणि टीम इंडियाच्या खेळाडूंशी गैरवर्तन केले.

दोन्ही संघाच्या खेळाडूंमध्ये भर मैदानातच ‘तू-तू-मै-मै’ झाली. बांगलादेशच्या खेळाडूंनी टीम इंडियाच्या खेळाडूंना शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केली. यामुळे दोन्ही खेळाडू आमनेसामने आले. याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर बांगलादेशच्या खेळाडूंवर मोठी टिका सुरू झाली. यानंतर बांगलादेशच्या कर्णधाराने झालेल्या प्रकाराबद्दल माफी मागितली आहे.

Congratulations to Bangladesh U19 Cricket Team for winning the first time U19 World Cup.. Moreover First ICC trophy in any level..

But after seeing the celebration, they loose their respect..

Legacy continue…#U19CWCFinal #INDvBAN pic.twitter.com/4aVDDxnhpQ

— Rohit Sharma™ (@Ro45FC_) February 10, 2020