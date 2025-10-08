ऑस्ट्रेलियाच्या अलाना किंगने पाकिस्तानला रडवलं; अर्धशतक झळकावत इतिहास रचला, अशी कामगिरी करणारी पहिलीच खेळाडू

सामना ऑनलाईन
|

ICC Women’s World Cup 2025 मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या अलाना किंगने पाकिस्तानविरुद्ध ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. हिंदुस्थानी वंशाच्या या फिरकीपटूने गोलंदाजीने नव्हे तर आपल्या फलंदाजीने पाकिस्तानची झोप उडवली आणि खणखणीत अर्धशतक झळकावलं आहे. महिलांच्या वनडे क्रिकेटमध्ये दहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना 51 धावांची ऐतिहासिक खेळी करणाली अलाना किंग आता पहिली खेळाडू ठरली आहे.

कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमवर ऑस्ट्रेलिया आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना खेळला जात आहे. प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. 115 धावांवर 8 विकेट अशी दयनीय अवस्था संघाची झाली होती. यानंतर फलंदाजीला येत अलाना किंगने बेथ मूनीच्या सोबतीने संघाचा डाव सावरला आणि संघाला 200 पारही नेलं. दोघींनी मिळून नवव्या विकेटसाठी 106 धावांची ऐतिहासिक भागी केली. यापूर्वी महिला वनडे क्रिकेटमध्ये नवव्या विकेटसाठी 100 हून अधिक धावांची भागी कोणालाच करता आलेली नाही. तर अलाना किंगने दहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना 3 चौकार आणि 3 षटकारांच्या जोरावर आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने 9 गड्यांच्या मोबदल्यात 221 धावा केल्या आणि पाकिस्तानला जिंकण्यासाठी 222 धावांचे आव्हान दिले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IND Vs WI – आमच्या सिस्टममध्ये कॅन्सर आहे… पहिल्या कसोटी सामन्यातला पराभव जिव्हारी लागला! वेस्ट इंडिज मुख्य प्रशिक्षकाचे वक्तव्य चर्चेत

Ratnagiri News – शिवसेना शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर; तहसीलदार कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शन

पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीसाठी द्या; पंढरपुरात शिवसेनेचे आंदोलन

Solapur News – पंढरपूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण जाहीर, इच्छुक लागले कामाला

IND Vs WI – वेस्ट इंडिजला हिंदुस्थानात कसोटी विजयाचा दुष्काळ संपवण्याची संधी, 31 वर्षांपूर्वी मोठ्या फरकाने टीम इंडियाचा केला होता पराभव

तक्रार मागे घे, तरच घरी येईन, तीन वर्षापासून बेपत्ता असलेल्या पतीने पत्नीला घातली अट

तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करा, रत्नागिरीत शिवसैनिकांची निदर्शने

क्रूरतेचा गाठला कळस, पतीच्या चेहऱ्यावर आधी गरम तेल ओतले नंतर मिरची पावडर टाकली

फसवणूक प्रकरण : उच्च न्यायालयाने शिल्पा शेट्टीला परदेशात जाण्याची परवानगी नाकारली