‘तात्काळ कारवाई करा, अन्यथा…’, मणिपूरमधील महिलांच्या नग्न धिंडीवरून सुप्रिम कोर्टाचा संताप; सरकारला फटकारले

हिंसाचाराच्या आगीत होरपळून निघालेल्या भाजपशासित राज्य मणिपूरमध्ये 800-1000 जणांच्या जमवाने महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी ही घटना घडली असून याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर विरोधकांनी राज्यातील आणि केंद्रातील भाजप सरकारला घेरले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयानेही संताप व्यक्त करत केंद्र आणि राज्य सरकारला कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.

मणिपूरमध्ये दोन महिलांची नग्नावस्थेत धिंड काढण्यात आली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला तात्काळ पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. आम्ही सरकारला कारवाईसाठी थोडा वेळ देऊ. सरकारकडून कोणतीही कारवाई न झाल्यास आम्ही पावले उचलू, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, कालचा व्हिडीओ पाहून आम्ही व्यथित झालो आहोत. या प्रकाराबाबत आम्ही चिंता व्यक्त करतो. अशा प्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकारने काय पावले उचलली आहेत याची माहिती द्यावी. मणिपूरमधील महिलांसोबत जे झाले ते पूर्णत: अस्वीकारार्ह आहे.

#BREAKING Supreme Court directs Union and State government to take steps against the videos of women being stripped and paraded in #Manipur.

CJI DY Chandrachud remarks “We will give a little time for government to take action otherwise we will step in.”#SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/cjEZ5xBRgm

— Live Law (@LiveLawIndia) July 20, 2023