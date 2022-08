‘जय शहांच्या जागी मी असतो तर, भाजपच्या भक्तमंडळींची…’, प्रकाश राज यांचा अमित शहांना रोकडा सवाल

यूएईमध्ये सुरू असलेल्या आशिया चषक स्पर्धेत पहिल्याच लढतीत हिंदुस्थानने पाकिस्तानचा 5 विकेट्सने पराभव केला. हिंदुस्थानच्या या विजयानंतर देशभरात जल्लोष करण्यात आला. तसेच दुबईतील मैदानाबाहेरही ढोल-ताशांचा आवाज घुमला. हा सामना संपल्यांनतर बीसीसीआयचे सचिव आणि आशियाई क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष जय शहा यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि त्यांच्यावर चौफेर टिका होऊ लागली. दुबईतील हा हाय व्होल्टेज सामना पाहण्यासाठी जय शहा देखील उपस्थित होते आणि हिंदुस्थानच्या विजयानंतर ते टाळ्या वाजवू लागले. या दरम्यान एका व्यक्तीने त्यांच्या हातात तिरंगा देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जय शहा यांनी त्यास नकार दिला.

जय शहा यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर विरोधकांसह नेटकऱ्यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावरही शाब्दिक हल्ला लढवला. काँग्रेससह, टीएमसीनेही हा व्हिडीओ शेअर करत जोरदार हल्ला चढवला. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी खोचक शब्दामध्ये टिका केली. ‘मेरे पास पापा हैं, तिरंगा अपने पास रखो’, असे ट्विट त्यांनी केले. त्यानंतर आता अभिनेते प्रकाश राज यांनीही भाजप आणि अमित शहा यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

‘प्रिय सर्वोच्च नेते आणि गृहमंत्री… जय शहा यांनी त्यांची देशभक्ती सिद्ध करण्यासाठी हातात तिरंगा घेऊन फडकवायलाच हवा असे नाही… पण जर कुण भाजप व्यतिरिक्त किंवा अहिंदू किंवा माझ्याप्रमाणे तुम्हाला प्रश्न विचारणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीने असे काही केले असते तर त्यावर तुमची आणि भाजपच्या भक्तमंडळींची काय प्रतिक्रिया असती?’, असा सवाल प्रकाश राज यांनी ट्विटद्वारे अमित शहा यांना केला आहे.

Dear Supreme leader and Home Minister …#JayShah need not wave the INDIAN tricolour to prove his patriotism.. But … what would be the reaction of You and your Bjp BHAKTS .. if a Non BJP .. a Non Hindu or .. those who Question you like me ..had done this .. #justasking

