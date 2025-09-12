मीच होणार बिहारचा पुढील मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव यांनी व्यक्त केला विश्वास

सामना ऑनलाईन
|

नितीश कुमार नाही तर, मी होणार बिहार पुढील मुख्यमंत्री, असं राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) नेते तेजस्वी यादव म्हणाले आहेत. टीव्ही९ भारतवर्षला दिलेल्या मुलाखतीत ते असं म्हणाले आहेत. बिहारमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी दुसरा कोणताही चेहरा नाही. मुख्यमंत्री नितीश कुमार सध्या बेशुद्ध अवस्थेत आहेत, असंही ते यावेळी बोलताना म्हणाले आहेत.

यावेळी बोलताना तेजस्वी यादव म्हणाले की, “याची अधिकृत घोषणा योग्य वेळी केली होईल. २०२० मध्ये कोण होता मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा? आम्ही होतो, दुसरा कोणी चेहरा होता का? आमची स्वतःची रणनीती आहे. आम्ही यावर निर्णय घेऊ.” ते म्हणाले, “आम्ही जागावाटपवर चर्चा करत आहोत. जागावाटप झाल्यावर जाहीरनामा ठरवला जाईल. याची आम्ही एकत्र घोषणा करू.”

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या लेखाबाबत तेजस्वी यादव म्हणाले, “अमित शहा यांनी काही काळापूर्वी एक लेख लिहिला होता, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, नितीश कुमार हे नेतृत्व करतील. निवडणुकीनंतर पुढचा मुख्यमंत्री कोण असेल, हे काळच सांगेल. अशा प्रकारे, ते असं म्हणत आहेत की, नितीश कुमार त्यांना पुढील मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारत नाहीत, हे स्पष्ट आहे.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आदित्य ठाकरे यांची म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक, पागडीअंतर्गत येणाऱ्या मुंबईतील धोकादायक इमारतींबाबत चर्चा

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश! सरकारचे एक पाऊल मागे, पोलीस भरतीसाठी वाढवली वयोमर्यादा

आफ्रिकन देश काँगोत मोठी दुर्घटना, बोट उलटून ८६ जणांचा मृत्यू; बचावकार्य सुरू

तुझ्यासारखा बॉयफ्रेंड कोणालाच मिळू नये! Delhi मेट्रोमध्ये कपलचं भांडण, Video व्हायरल

चार्ली कर्क यांच्या मारेकऱ्याला अटक, ट्रम्प म्हणाले, फाशीची शिक्षा व्हायला हवी

सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान, थोड्याच वेळात पार पडणार शपथविधी सोहळा?

Gen Z आंदोलकांनी हॉटेलला आग लावली, पळून जायच्या प्रयत्नात असलेल्या हिंदुस्थानी महिलेचा मृत्यू

IND Vs PAK Asia Cup 2025 – पाकिस्तानशी क्रिकेट आणि व्यापार करू नये, हरभजन सिंगची रोखठोक भूमिका

‘मतचोरी’चा मुद्दा देशात सर्वात महत्त्वाचा, महाराष्ट्रातील निवडणुका चोरीला गेल्या – राहुल गांधी