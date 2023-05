आंदोलनाला बसलेल्या कुस्तीपटूंचा पदक वापसीचा निर्णय

जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या कुस्तीपटूंच्या आंदोलनादरम्यान बुधवारी रात्री मोठा गोंधळ झाला. आंदोलनाला बसलेले कुस्तीपटू, त्यांचे समर्थक आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या बाचाबाचीमध्ये आपल्याला पोलिसांनी मारहाण केल्याचाही आरोप कुस्तीपटूंनी केला आहे. या झटापटीत काही आंदोलकांच्या डोक्याला दुखापत झाली असून त्याचे व्हिडीओ देखील व्हायरल झाले आहेत. बुधवारी रात्री घडलेल्या या घटनेनंतर उद्वीग्न झालेल्या विनेश फोगट, बजरंग पुनिया आणि अन्य कुस्तीपटूंनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जिंकलेली सर्व पदके परत करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

#WATCH | Delhi: If this is how the wrestlers will be treated, what will we do with the medals? Rather we will live a normal life & return all the medals & awards to the Indian Government: Wrestler Bajrang Punia at Jantar Mantar pic.twitter.com/mvXqqiFVpR

— ANI (@ANI) May 4, 2023