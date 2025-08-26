वाटीभर ‘हा’ पदार्थ केसांना लावाल तर केसगळती कायमची बंद होईल, वाचा सविस्तर

केसगळती ही सध्याच्या घडीला डोकेदुखी बनली आहे. म्हणूनच केसगळतीवर आपल्या घरातील दही हे खूप फायदेशीर मानले जाते. केस धुण्यापूर्वी केसांना दही लावणे फायदेशीर मानले जाते. यामुळे केसांचा पोत सुधारतो आणि केस मऊ आणि चमकदार होतात. दह्याने टाळूची मालिश केल्याने कोरडेपणा कमी होतो आणि डोक्यातील कोंडा देखील नियंत्रित होतो. याने मालिश केल्याने केसांची मुळे मजबूत होतात आणि केस गळती नियंत्रित होते.
दह्याचा वापर बऱ्याच काळापासून घरगुती उपचारांमध्ये केला जात आहे. त्वचा आणि केसांसाठी याचा अनेक प्रकारे वापर केला जातो. दह्याने मसाज केल्याने त्वचा चमकदार राहते. याचा वापर फेस मास्क आणि स्क्रब बनवण्यासाठी देखील केला जातो. केसांसाठीही दह्याचा वापर अनेक प्रकारे केला जातो.
केसांवर दह्याचे हेअर मास्क लावले जातात. याशिवाय ते टाळूच्या मालिशसाठी देखील वापरले जाऊ शकते. केसांना दही लावल्याने केस गळणे कमी होते असे अनेक लोक मानतात. दह्याने मालिश केल्याने केसांची मुळे मजबूत होतात आणि केस गळणे कमी होते.
दही केस गळती थांबवते का?
तज्ज्ञांच्या मते, दही केसांसाठी खूप फायदेशीर आहे. पण ते लावल्याने केस गळती कमी होते याचा कोणताही पुरावा नाही. दह्यामध्ये प्रथिनांसह लॅक्टिक अॅसिड आणि जीवनसत्त्वे असतात, जे टाळूला पोषण देण्यास मदत करतात. पण तुम्हाला ताणतणाव, हार्मोनल असंतुलन किंवा कोणत्याही आरोग्य समस्येमुळे केस गळतीचा त्रास होत असेल, तर दही केस गळती कमी करणार नाही.
केसांवर दही कसे लावावे?
केसांसाठी दही अनेक प्रकारे वापरता येते. हे टाळूच्या मालिशसाठी वापरले जाऊ शकते. शाम्पू करण्याच्या एक तास आधी टाळूवर मसाज करावा लागेल. चमकदार आणि मऊ केसांसाठी तुम्ही दह्यामध्ये ऑलिव्ह ऑइल मिसळून लावू शकता. केस मजबूत करण्यासाठी दह्यामध्ये कोरफडीचे जेल घालून मसाज करणे अधिक फायदेशीर ठरेल.
या गोष्टी लक्षात ठेवा
आठवड्यातून दोनदा टाळूच्या मालिशसाठी दही लावणे देखील पुरेसे असेल. यामुळे केसांची मुळेही मजबूत होतात.
तुम्हाला कोणत्याही हार्मोनल समस्येमुळे, पौष्टिकतेची कमतरता, ताणतणाव किंवा कोणत्याही वैद्यकीय स्थितीमुळे केस गळतीचा त्रास होत असेल तर प्रथम डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. कारण या समस्यांमध्ये केसांना दही लावणे फायदेशीर ठरणार नाही.
टाळूचे आरोग्य वाढवण्यासाठी आणि केस निरोगी ठेवण्यासाठी, केसांना दही लावणे फायदेशीर आहे.
तुम्ही तुमच्या केसांवर नैसर्गिक कंडिशनर म्हणून दही देखील वापरू शकता. यामुळे केसांना नैसर्गिक चमक येईल.
अनेक आठवडे सतत केस गळत असतील तर, तुम्ही विलंब न करता ताबडतोब डॉक्टरांशी संपर्क साधावा.