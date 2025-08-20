Health Tips – अंगकाठी खूपच बारीक असेल तर, आहारात हे पदार्थ समाविष्ट करा आणि निरोगी राहा

वजन वाढवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे आपली दिनचर्या बदलणे. आजकाल वजन कमी करण्याच्या नादात वजनाशी संबंधित एका समस्येकडे क्वचितच आपले लक्ष वेधले जाते आणि ते म्हणजे वजन कमी होणे. वजन कमी झाल्यामुळे मुलांमध्ये कुपोषण आणि महिलांमध्ये अशक्तपणाची समस्या उद्भवते.
वजन कमी असण्याची अनेक कारणे आहेत, त्यापैकी एक कारण आहाराकडे दुर्लक्ष करणे हे असू शकते. वजन वाढविण्यासाठी पावडर किंवा बाजारात उपलब्ध असलेली कोणतीही औषधे वापरण्यास सुरुवात केली असेल तर, त्याचा तुमच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो.
वजन वाढविण्यासाठी काय खायला हवे?
शेंगदाणा
शेंगदाण्यामध्ये भरपूर कॅलरी आणि फॅट असते, त्यामुळे वजन वाढवण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे मानले जातात. शेंगदाणे आणि मनुके रात्रभर भिजत ठेवा आणि सकाळी उठल्यानंतर नाश्त्यात खा. तुम्ही त्याचे पाणी पिऊ शकता. याशिवाय वजन वाढवण्यासाठी तुम्ही नाश्त्यामध्ये पीनट बटर आणि ब्रेडचाही समावेश करू शकता. वजन वाढविण्यासाठी जिम ट्रेनर्स अनेकदा पीनट बटर खाण्याचा सल्ला देतात.
केळी
रोज केळी खाल्ल्याने अनेक आरोग्यदायी फायदे होतात. तुम्ही रोज 4 केळी खाऊ शकता. वजन वाढवण्यासाठी केळी खूप महत्त्वाची आहेत. केळ्यामध्ये कॅलरीज भरपूर प्रमाणात असतात. तसेच फ्रुक्टोज (फळांमधून साखर) चे प्रमाण इतर फळांपेक्षा जास्त असते, ज्यामुळे वजन वाढण्यास मदत होते.
अंडी
अंड्यामध्ये कॅल्शियम, प्रथिने आणि अनेक प्रकारची जीवनसत्त्वे असल्यामुळे अंडी वजनवाढीसाठी उत्तम आहार म्हणून ओळखला जाते. अंड्यांमध्येही भरपूर फॅट असते, जे वजन वाढवण्यास मदत करते. तुम्ही तुमच्या आहारात रोज 6 उकडलेल्या अंडी समाविष्ट करू शकता. तुम्हाला हवे असल्यास काहींचे अंड्यातील पिवळ बलक काढून त्याचे सेवन करू शकता.
बेदाणा
बेदाण्यामध्ये भरपूर पोषक असतात त्यामुळे याचे रोज सेवन केले तर ते तुमचे वजन निरोगी पद्धतीने वाढवण्यास मदत करेल. बेदाणे कोरडे आणि भिजवून दोन्हीही पद्धतीने खाणे केव्हाही उत्तम.
दूध
निरोगी राहण्यासाठी आणि कॅल्शियमची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येकाला दूध घेण्याचा सल्ला दिला जातो. वजन वाढवायचे असेल तर फुलफॅट दूधाचे सेवन करा. दुधात प्रथिने, कार्बोहायड्रेट आणि फॅट देखील असतात, त्यामुळे वजन वाढते. तुम्ही बदाम, अंजीर, खजूर यांसारखे ड्रायफ्रूट्स दूधामध्ये घालू शकता. त्यातून अतिरिक्त कॅलरीज मिळतील आणि निरोगी पद्धतीने वजन वाढवता येईल.
(कोणतेही उपाय करण्याआधी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)