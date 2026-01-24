केसांमध्ये कोंडा झाल्यास हा घरगुती उपाय करायलाच हवा, वाचा

आपल्या केसांमध्ये कोंड्याची समस्या ही प्रदुषणामुळे सर्वाधिक प्रमाणात वाढते. त्यामुळे केसांची काळजी घेण्यासाठी नैसर्गिक उपचार म्हणून मेंदीचा वापर केला जातो. मेंदीचा वापर आपल्याकडे फार पूर्वापार केला जात आहे. नैसर्गिक घटक असलेली मेंदी ही केसांच्या पोषणासाठी कायम गरजेची आहे. कुठलेही केमिकलयुक्त घटक केसांना हानिकारक ठरतात. परंतु मेंदी मात्र केसांसाठी कायमच गुणकारी ठरलेली आहे.

केसगळती हा प्रश्न अलीकडे सर्वांनाच सतावत आहे. केस गळतीचे प्रमाण वाढल्यामुळे, सौंदर्यामध्येही बाधा येते. महिलांसाठी केसगळती ही डोकेदुखी ठरत आहे. म्हणूनच केसगळतीवर अनेक उपाय करण्याचा प्रयत्न केला जातो. असे असले तरीही, वातावरणात बदल झाल्यावर आपल्याला आरोग्याची काळजी घ्यावी लागते. यामध्ये खासकरून केसांची निगा राखणे हे गरजेचे असते. प्रदुषणामुळे केस खूपच कोरडे होऊ लागतात.

नारळाचे तेल, लिंबाचा रस आणि मेंदीचा हेअर पॅक –

एका वाडग्यात चार चमचे मेंदी पावडर घ्या आणि त्यात थोडे खोबरेल तेल घाला. तसेच एक चमचा ताज्या लिंबाचा रस घाला आणि सर्व साहित्य एकत्र करा. हा हेअर पॅक केसांवर लावा. 30-45 मिनिटे तसेच ठेवावे. त्यानंतर धुण्यासाठी सौम्य शैम्पू वापरा. त्यानंतर कंडिशनर देखील लावा. हा मेंदीचा हेअर पॅक आठवड्यातून एकदा वापरल्यास उत्तम.

केसांना मेहंदी लावण्याचे फायदे

डोक्यातील कोंड्यावर उपचार करण्यासाठी नैसर्गिक उपाय म्हणून केवळ एकच नाव ते आहे मेहंदी.  मेंदीने तुम्ही अनेक प्रकारचे हेअर मास्क बनवू शकता.

मेंदीचा सर्वात लोकप्रिय वापर नैसर्गिक केसांचा रंग म्हणून आहे. तथापि पांढरे केस रंगवण्याव्यतिरिक्त मेंदीचे केसांसाठी इतर अनेक फायदे आहेत.

मेहंदी आपल्याला कोंड्यापासून मुक्त होण्यास मदत करू शकते. अलीकडे बहुतेकजण कोंड्यामुळे त्रस्त आहेत. डोक्यातील कोंडा ही एक जुनी समस्या आहे.

मेंदीमुळे केसांना योग्य ते पोषण मिळते. तसेच मेंदीमुळे केसांना कुठलीही हानी पोहोचत नाही. त्यामुळे महिन्यातून किमान एकदा मेंदी वापरणे हे हितावह आहे.

