मला संपवायचे असेल तर, माझ्यापेक्षा जास्त काम करून दाखवा, नाहीतर माझी हत्याच करावी लागेल; अरविंद केजरीवाल यांचा भाजपवर हल्लाबोल

आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी गोव्यातील भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली. कथित दारू घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर पणजी येथे आयोजित एका सत्कार समारंभात ते म्हणाले, “सत्य आणि प्रामाणिकपणाच्या मार्गावर चालून, आम आदमी पक्षाने सर्वात मोठी अग्निपरीक्षा पार केली आहे. आता आम्ही आमच्या झाडूने गोवा आणि संपूर्ण देश स्वच्छ करू.”

अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “त्यांनी मला अटक केली, दिल्लीच्या कामात अडथळा आणला, जनतेचा छळ केला आणि दिल्लीच्या निवडणुका चोरल्या. मला संपवण्यासाठी त्यांनी शक्य ते सर्व काही केले, पण केजरीवाल अजूनही गर्जना करत आहेत. आता केजरीवाल झुकणारही नाहीत आणि थांबणारही नाहीत. जर तुम्हाला मला संपवायचे असेल, तर एकतर माझ्यापेक्षा जास्त काम करून एक मोठी रेषा ओढा, नाहीतर तुम्हाला माझी हत्या करावी लागेल.”

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, आम आदमी पक्षाचे नेतृत्व अग्निपरीक्षेतून घडले आहे. इतिहास साक्षी आहे की, जेव्हा कोणी सत्याच्या मार्गावर चालतो, तेव्हा त्याला अग्निपरीक्षेला सामोरे जावेच लागते. सत्याच्या मार्गावर चालणे सोपे नसते, प्रत्येक पावलावर काटे आणि दगड असतात, आणि लोकांवर सर्व प्रकारच्या गोष्टींचे आरोप केले जातात.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

इराणविरुद्धच्या युद्धात आम्हाला कोणाच्याही मदतीची गरज नाही, NATO देशांच्या भूमिकेवर डोनाल्ड ट्रम्प संतापले

बाहेरच्या राज्यांमधून आणलेल्या वाहनांवर काही निर्बंध लावणार का? त्यांचे चेकिंग कसे करणार? आदित्य ठाकरे यांचा सवाल

अप्रोप्रिएशन बिल अवघ्या ४ मिनिटांत कसे काय मंजूर केले जाऊ शकते? राज्यसभेत प्रियंका चतुर्वेदी यांचा सवाल

तरी हिंदूंना भीती असेल तर, तुम्ही सरकारमधून बाहेर व्हा, आम्ही जबाबदारी घेतो; अनिल परब यांचा सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा

अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध थांबवण्यासाठी हिंदुस्थानची भूमिका महत्त्वाची; फिनलँडच्या राष्ट्राध्यक्षांचे मोठे विधान

इराणसोबतच्या युद्धावरून ट्रम्प प्रशासनात फूट, वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा गंभीर आरोप करत राजीनामा

जुन्या संसद भवनाच्या छताला भीषण आग; वेल्डिंगच्या कामादरम्यान दुर्घटना

Ahilyanagar Crime News – संगमनेरमध्ये 13 वर्षीय मुलीवर ॲसिड हल्ला, प्रकृती चिंताजनक; परिसरात संतापाची लाट

US Iran War: युद्धाच्या दोन आठवड्यांनी ट्रम्प यांचे सूर बदलले! म्हणाले, इराणी लोक बुद्धीमान आणि स्मार्ट