मला संपवायचे असेल तर, माझ्यापेक्षा जास्त काम करून दाखवा, नाहीतर माझी हत्याच करावी लागेल; अरविंद केजरीवाल यांचा भाजपवर हल्लाबोल

आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी गोव्यातील भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली. कथित दारू घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर पणजी येथे आयोजित एका सत्कार समारंभात ते म्हणाले, “सत्य आणि प्रामाणिकपणाच्या मार्गावर चालून, आम आदमी पक्षाने सर्वात मोठी अग्निपरीक्षा पार केली आहे. आता आम्ही आमच्या झाडूने गोवा आणि संपूर्ण देश स्वच्छ करू.”
अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “त्यांनी मला अटक केली, दिल्लीच्या कामात अडथळा आणला, जनतेचा छळ केला आणि दिल्लीच्या निवडणुका चोरल्या. मला संपवण्यासाठी त्यांनी शक्य ते सर्व काही केले, पण केजरीवाल अजूनही गर्जना करत आहेत. आता केजरीवाल झुकणारही नाहीत आणि थांबणारही नाहीत. जर तुम्हाला मला संपवायचे असेल, तर एकतर माझ्यापेक्षा जास्त काम करून एक मोठी रेषा ओढा, नाहीतर तुम्हाला माझी हत्या करावी लागेल.”
अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, आम आदमी पक्षाचे नेतृत्व अग्निपरीक्षेतून घडले आहे. इतिहास साक्षी आहे की, जेव्हा कोणी सत्याच्या मार्गावर चालतो, तेव्हा त्याला अग्निपरीक्षेला सामोरे जावेच लागते. सत्याच्या मार्गावर चालणे सोपे नसते, प्रत्येक पावलावर काटे आणि दगड असतात, आणि लोकांवर सर्व प्रकारच्या गोष्टींचे आरोप केले जातात.