अकाली केस पांढरे होत असतील तर करुन बघा हे उपाय, वाचा सविस्तर

केस काळे करण्यासाठी बाजारात अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, परंतु केस पांढरे होण्यापासून रोखण्यासाठी पर्यायांची अजूनही कमतरता आहे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला एक नैसर्गिक उपाय सांगणार आहोत, ज्यामुळे केस पांढरे होण्याची समस्या बर्याच प्रमाणात कमी होईल.
केसांमध्ये मेलेनिनचे उत्पादन कमी झाले की केस पांढरे होऊ लागतात. अशा परिस्थितीत केसांमध्ये मेलॅनिनचे प्रमाण वाढवणाऱ्या गोष्टींचा वापर करा.
साहित्य
1 मूठभर कढीपत्ता
१ टेबलस्पून मोहरीचे तेल
1 टीस्पून मेथी दाणे
1 जास्वंदीचे फूल
रात्री झोपण्यापूर्वी कढईत मोहरीचे तेल गरम करून त्यात कढीपत्ता आणि मेथीचे दाणे टाका. यानंतर, हे साहित्य थंड होऊ द्या आणि थंड झाल्यावर, हे साहित्य सोलून घ्या आणि रात्रभर लोखंडी कढईत झाकून ठेवा. यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून हे मिश्रण केसांच्या मुळांवर लावा.
३० मिनिटे केसांवर राहू द्या आणि नंतर शॅम्पूने केस धुवा.
हा घरगुती उपाय आठवड्यातून एकदा केसांना लावा. असे केल्याने तुम्हाला चांगले परिणाम मिळतील. मोहरीच्या तेलात मेलेनिन असते आणि हिबिस्कस फ्लॉवर देखील केस अकाली पांढरे होण्यास प्रतिबंध करते. अशा परिस्थितीत जर तुमचे केस पांढरे होत असतील (केसांसाठी तेल) तर या रेसिपीचा अवलंब केल्याने तुम्हाला थोडा आराम मिळेल.