Worli Hit and Run : जुहूतील तापस बारवर बुलडोझर कारवाई, पोलिकेने अवैध बांधकाम पाडले

वरळी येथील हिट अँड रन प्रकरणातील आरोपी मिहीर शहा याने त्याच्या मित्रासोबत ज्या बारमध्ये पार्टी केली त्या जुहूतील वीस ग्लोबल तापस बारवर बुलडोझर कारवाई करण्यात आली आहे. बुधवारी पालिकेने या बारचे अवैध बांधकाम पाडले आहे.

#WATCH | Mumbai: Illegal portion of the bar in Juhu where Worli hit and run case accused went before the accident, is being demolished by BMC. pic.twitter.com/Q2UyKtkgyd

— ANI (@ANI) July 10, 2024