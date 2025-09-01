मी मेलो तरी चालेल, पण आरक्षण घेतल्याशिवाय उठणार नाही – मनोज जरांगे पाटील

मी मेलो तरी चालेल, पण आरक्षण घेतल्याशिवाय उठणार नाही, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानात मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. आज त्यांच्या उपोषणाचा चौथा दिवस आहे. यातच आज पत्रकार परिषदेत बोलताना ते असं म्हणाले आहेत.

यावेळी बोलताना आंदोलकांना आवाहन करत मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत की, “न्यायालयाच्या नियमांचे पालन करा. तसेच मुंबईकरांना त्रास झाला नाही पाहिजे.” ते म्हणाले की, “आम्ही न्यायालयाच्या नियमांचे पालन करू. सरकाच्या कशाच्या बैठका सुरू आहेत, हे आम्हाला माहीत नाही. मात्र मी चर्चा करायला तयार आहे.”

