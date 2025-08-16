Weather Forecast Maharashtra – राज्यात पाच दिवस तुफान पाऊस! कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात अतिवृष्टीचा इशारा

सामना ऑनलाईन
|

राज्यात येत्या १६ ते २१ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट भागात काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाल्याने कोकणात याचा तीव्र परिणाम दिसेल.

आज मुंबई, ठाणे, रायगड आणि नाशिकसाठी हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केला आहे, तर उद्या संपूर्ण कोकण विभागासाठी ऑरेंज अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे पूर, भूस्खलन आणि वाहतूक व्यवस्थेत अडथळे येण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

युक्रेनला सुरक्षा हमी मिळायला हवी, सीमा बदल स्वीकारार्ह नाहीत; ट्रम्प-पुतिन भेटीनंतर युरोपियन युनियन झेलेन्स्कींच्या समर्थनार्थ उतरले

मुंबई विमानतळावर टळली मोठी दुर्घटना, इंडिगो विमानाचा मागचा भाग धावपट्टीवर आदळला

निवडणूक आयोगाची उद्या दुपारी 3 वाजता पत्रकार परिषद, SIR वर काय बोलणार याकडे लक्ष

अलास्कामध्ये ट्रम्प-पुतीन यांची भेट आणि चर्चा, हिंदुस्थानने दिली प्रतिक्रिया

Dahi Handi 2025 – मुंबईत दहीहंडी उत्सवाला गालबोट; एका गोविंदाचा मृत्यू, 30 जखमी

‘लापता वोट’, मतचोरीविरोध काँग्रेसने जारी केला व्हिडीओ

राहुल गांधींची 17 ऑगस्टपासून ‘मतदान अधिकार यात्रा’, 16 दिवस करणार बिहारमध्ये प्रवास

Latur News – लातूरला मोठा दिलासा, मांजरा धरण 90 टक्के भरल्याने चार दरवाज्यांमधून नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग

10 थरांची विश्वविक्रमी सलामी, कोकण नगर गोविंदा पथकाने जय जवानचा विक्रम मोडला