‘सुनील तटकरेंचं तात्काळ निलंबन करा’; सुप्रिया सुळेंचं लोकसभा अध्यक्षांना पत्र

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी खासदार सुनील तटकरे यांच्या तात्काळ निलंबनाची मागणी केली आहे.

पत्रात त्या म्हणतात की, ‘परिशिष्ट 10 नुसार पक्षविरोधी कृती केल्यानं सुनील तटकरे यांच्यावर कारवाई करावी’. पत्राच्या माध्यमातून सुप्रिया सुळेंनी लोकसभा अध्यक्षांना विनंती केली आहे.

Respected @ombirlakota ji,

I had filed a Disqualification Petition on 4 July 2023 seeking the disqualification of Sunil Tatkare under the Tenth Schedule of the Constitution of India. It’s been 4 months with no action taken. The delinquent MP’s actions are a blatant attack on the… pic.twitter.com/gsYk2iAhFH

— Supriya Sule (@supriya_sule) November 3, 2023