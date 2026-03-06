प्रथमदर्शनी गुन्हा उघड होत नसेल तर फौजदारी खटला सुरु ठेवू शकत नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

प्रथमदर्शनी पुरावे नसताना केवळ संशयावरून अज्ञात आरोपींच्या शोधात गुन्हेगारी तपास सुरू ठेवू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. प्राथमिक चौकशीदरम्यान गोळा केलेली माहिती फसवणूक किंवा कट उघड करण्यात अपयशी ठरल्यास चौकशीसाठी फौजदारी कायद्याची यंत्रणा वापरता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने GTL इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विरुद्धचा सीबीआयचा (CBI) एफआयआर रद्द केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला.

19 बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या संघाकडून कर्ज सुविधा मिळवण्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत सीबीआयने ऑगस्ट 2023 मध्ये कंपनीसह इतर अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. प्राथमिक तपासादरम्यान ऑडिट रिपोर्टमध्ये निधीचा कोणताही गैरवापर आढळला नाही. कंपनीच्या खात्यात कोणतेही असामान्य व्यवहार झाल्याचे दिसून आले नाही. सीबीआय दोन वर्षे चौकशी करूनही कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीला दोषी ठरवू शकली नाही. केवळ भविष्यात कोणीतरी सापडेल या आशेवर सीबीआय तपास सुरू ठेवू शकत नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अर्थसंकल्पात केवळ मोठे आकडे व पोकळ घोषणा, प्रत्यक्षात राज्याची वाटचाल दिवाळखोरीकडे: हर्षवर्धन सपकाळ

कर्ज काढून फटाके वाजवणारा अर्थसंकल्प, सर्वसामान्यांची फसवणूक; उद्धव ठाकरे यांचे टिकास्त्र

Maharashtra Budget 2026 – हीच का सरकारची योग्य वेळ? शेकडो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि अतिवृष्टीच्या सहा महिन्यांनी कर्जमाफीची घोषणा

“वैयक्तिक चमक नाही, तर ‘टीम वर्क’ हेच विजयाचे गमक; हिंदुस्थानने संयम राखला म्हणून…”, सुनील गावसकर यांची फटकेबाजी

अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स पॉवरवर ईडीने फास आवळला; मुंबई आणि हैदराबादमधील अनेक ठिकाणी छापे

राज्यातला एक लाख मेट्रिक टन कचरा गायब, मिठी नदी जवळपास मृत

IND vs NZ Final – हिंदुस्थान आणि न्यूझीलंडमधील वर्ल्ड कप फायनल; जाणून घ्या कधी, कुठे आणि किती वाजता होणार सामना…

देशाला गुलाम बनवणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनी तातडीने राजीनामा द्यावा; संजय राऊत यांनी सुनावले

इस्रायल-इराण संघर्षामुळे महाराष्ट्रावर काय परिणाम होणार याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे, आदित्य ठाकरे यांची मागणी