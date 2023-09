सपा नेते आझमन खान यांच्या घरावर आयकर विभागाचे छापे

उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांच्या घरावर आयकर विभागाने आज सकाळी छापे मारले आहेत. हे छापे अल जोहर ट्रस्टशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात आले. आयकर विभागाने रामपूर, लखनऊ, सहारनपूर, मेरठ, गाझियाबाद येथे छापे टाकले आहेत. आझम यांच्या निवासस्थानी आयकर विभागाने छापा टाकल्याने रामपूरमध्ये खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, छापेमारीच्या वेळी सपा नेते आझम खान त्यांच्या रामपूर येथील निवासस्थानी होते. आझम खान यांच्या मोहम्मद अली जोहर विद्यापीठातील ट्रस्ट खात्यांची चौकशी केली जात आहे. आज सकाळी 7 वाजल्यापासून आझम खान यांच्या रामपूर येथील निवासस्थानावर आयकर विभागाचे पथक पोहोचले. त्यांच्या घराबाहेर आयकर विभागाच्या गाड्यांचा ताफा दिसत होता. हिंदुस्थान सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्या रामपूर येथील निवासस्थानी सकाळपासून आयकर विभागाची टीम छापेमारी करत आहे. तसेच आझम खान यांचे निकटवर्तीय नसीर खान यांच्याही घरावर आयकर विभागाने छापे मारले आहेत. नसीर खान चमरौआ येथील सपा आमदार असून आझम खान यांच्या जोहर ट्रस्टमध्ये अधिकारी आहेत.

#WATCH | Uttar Pradesh | Income Tax department is conducting searches at multiple premises linked to Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan: Sources

Searches are underway in cities including Rampur, Meerut, Lucknow and Ghaziabad.

