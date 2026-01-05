अहिल्यानगर–मनमाड महामार्ग मृत्यूचा सापळा, कृती समिती हायकोर्टात याचिका दाखल करणार

सामना ऑनलाईन
|

अहिल्यानगर–मनमाड राष्ट्रीय महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनला असून, या गंभीर पार्श्वभूमीवर शासन, प्रशासन व ठेकेदारांच्या निक्रियतेविरोधात राहुरी येथे रस्ता कृती समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत सदस्य आक्रमक झाले असून,              महामार्गाच्या संथ व निकृष्ट कामामुळे वाढत असलेल्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर थेट उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा ठाम निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगर–मनमाड महामार्गाचे काम तातडीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी व मंत्री गिरीश महाजन यांना जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्यामार्फत निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, येत्या 15 दिवसांत ठोस निर्णय न झाल्यास जन आंदोलन छेडून थेट ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करण्याचा इशारा रस्ता कृती समितीने दिला आहे.

भारत भुजाडी, व्यापारी अध्यक्ष प्रकाश पारख, देवेंद्र लांबे, नवनीत दरक, बाळासाहेब उंडे, राजेंद्र खोजे, संजय कुलकर्णी, विलास आहेर, इंजि. अविनाश गाडे, श्रीकांत शर्मा, रवींद्र आहेर, नितेश राका, आनंद देसर्डा, तात्या वराळे, सुनील देशपांडे, अनिल देशपांडे, अंजाबापू उहें, भाऊसाहेब बिडवे, विलास तरवडे, गणेश घाडगे, अशोक कदम, दत्तात्रय धनवटे आदी उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Water tank ahilya nagar

पाणी कुठेय… मतदारांच्या प्रश्नामुळे उमेदवारांची बोलती बंद, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पाण्याचा मुद्दा ठरतोय कळीचा मुद्दा

आयपीएलमध्ये भेदक मारा कर, तरच हिंदुस्थानी संघाचे दार उघडेल; शमीला इरफान पठाणचा सल्ला

भाजप बंडखोरांची ‘निष्ठावंत कार्यकर्ता आघाडी’ स्थापन; लातूरमध्ये आघाडीचे 28 उमेदवार कमळाचे समीकरण बिघडवण्याच्या तयारीत

विश्वासच बसत नाहीय की गिल वर्ल्ड कपबाहेर, हिंदुस्थानी क्रिकेटच्या अफाट क्षमतेवर पॉण्टिंगचा विश्वास

पाचवड–चिपळूण रस्त्याचे चौपदरीकरण ‘धुळीत’, गावकऱ्यांचा श्वास रोखला; ठेकेदारांचा बेजबाबदार कारभार

निवडणूक आयोगाला ‘बिनविरोध’ची चिंता वाटते का? काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांचा सवाल

घाटीच्या अधिष्ठातांकडून शिवसेना उमेदवाराला धमकी, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आचारसंहिता भंगाची शिवसेनेची तक्रार

हिंदुस्थानात पाऊलही ठेवणार नाही, बांगलादेश क्रिकेट मंडळाची धमकी

‘रहेंगे तो महाराष्ट्र में, नही तो जेल में’, साहित्य संमेलनात घुमला सीमाबांधवांचा आवाज