INDvENG T20 LIVE – टीम इंडियाची प्रथम फलंदाजी, शिखर-राहुल मैदानात

हिंदुस्थान आणि इंग्लंड संघात पाच टी-20 सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर रंगणार आहे. इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून टीम इंडियाचा प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले आहे.

लाईव्ह अपडेट –

केएल राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली (कर्णधार), श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, वाशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकूर आणि युझवेंद्र चहल

जेसन रॉय, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), डेव्हीड मलान, जॉनी बेअरस्टो, इयान मॉर्गन (कर्णधार), बेन स्टोक्स, सॅम करन, जोफ्रा आर्चर, ख्रिस जॉर्डन, आदिल रशिद आणि मार्क वुड

It’s Match Day!#TeamIndia is all set to take on England in the first T20I at the Narendra Modi Stadium.

Are you ready?@Paytm #INDvENG pic.twitter.com/oryttOFj0T

— BCCI (@BCCI) March 12, 2021