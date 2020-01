INDvNZ न्यूझीलंडमध्ये विजयाचा ‘तिरंगा’ फडकला, ऑकलंडमध्ये हिंदुस्थानची हॅटट्रीक

प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या टी-20 लढतीत टीम इंडियाने यजमान न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने दणदणीत पराभव केला. न्यूझीलंडने विजयासाठी दिलेल्या 133 धावांचे आव्हान टीम इंडियाने तीन गडी आणि 15 चेंडू राखून पूर्ण केले. या विजयासह टीम इंडियाने पाच सामन्यांच्या मालिकेमध्ये 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे ऑकलंडमध्ये टीम इंडियाने विजयाची हॅटट्रीकही पूर्ण केली आहे.

ऑकलंडमध्ये यापूर्वी टीम इंडियाने दोन लढती खेळल्या होत्या आणि दोन्ही लढतीत विजय मिळवसला होता. या मैदानावर टीम इंडियाने 2019 ला पहिला सामना खेळला होता. तेव्हा टीम इंडियाने यजमान संघाचा 7 विकेट्सने पराभव केला होता. त्यानंतर 24 जानेवारी, 2020 ला दोन्ही संघ आमनेसामने आले होते. हा सामना देखील टीम इंडियाने 6 विकेट्सने जिंकला होता. आता 26 जानेवारी, 2020 ला झालेला सामना जिंकत टीम इंडियाने या मैदानावर विजयाची हॅटट्रीक साध्य केली आहे.

Clinical performance by #TeamIndia to take a 2-0 lead in the series #NZvIND pic.twitter.com/kYNGckrhjz

— BCCI (@BCCI) January 26, 2020