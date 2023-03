IND vs AUS Ahmedabad Test दोन्ही देशांचे पंतप्रधान क्रिकेटच्या मैदानात, रोहित-स्मिथला दिली विशेष कॅप

बॉर्डर-गावसकर मालिकेतील अंतिम सामना गुजरातमधील अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी मैदानावर सुरू झाला आहे. या सामन्यासाठी हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीस (Anthony Albanese) मैदानात उपस्थित आहेत.

सामन्यापूर्वी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी आपापल्या क्रिकेट संघाच्या कर्णधाराचा गौरव केला आणि विशिष्ट कसोटी सामन्यासाठी त्यांना खास कॅप दिली. या सामन्यातील नाणेफेकीसाठी एक खास नाणे बनवण्यात आले होते, ज्यामध्ये दोन्ही देशांच्या 75 वर्षांच्या क्रिकेट स्मृतींचे चित्रण करण्यात आले होते. नाणेफेकीनंतर रवी शास्त्री यांनी पंतप्रधान मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांना हिंदुस्थानच्या क्रिकेटशी संबंधित खास आठवणी सांगितल्या आणि त्यांचे फोटोही दाखवले.

The Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji presents the special cap to #TeamIndia captain @ImRo45 while The Honourable Prime Minister of Australia, Mr Anthony Albanese presents the cap to Australia captain Steve Smith. @narendramodi | @PMOIndia | #INDvAUS pic.twitter.com/8RH70LOx0v

या विशेष कसोटी लढतीमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार स्टीव्ह स्मिथ याने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. ऑस्ट्रेलियाने इंदूर कसोटीतील विजयी संघ कायम राखला असून हिंदुस्थानने आपल्या संघात एक बदल केला आहे. हिंदुस्थानने मोहम्मद सिराज याच्या जागी मोहम्मद शमीला संधी देण्यात आली आहे.

PM Modi & Australian PM Anthony Albanese are watching the game on first day of the final Test match of #BorderGavaskarTrophy2023 today, at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

They met India’s captain Rohit Sharma & Australia’s stand-in captain Steve Smith before the match pic.twitter.com/Xwvv7iSgwg

