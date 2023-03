अहमदाबाद कसोटीत व्यत्यय आणण्याची धमकी देणाऱ्या दोघांना अटक, खलिस्तान समर्थक अन् पाकिस्तानशी जुळल्या तारा

हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलियात संघात अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी मैदानावर सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यादरम्यान व्यत्यय आणण्याची धमकी देणाऱ्या दोघांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. मध्य प्रदेशमधून या दोघांना अटक करण्यात आली असून खलिस्तान समर्थक अन् पाकिस्तानशीही त्यांच्या तारा जुळल्याची माहिती मिळतेय. गुजरात पोलिसांच्या सायबर सेलने ही कारवाई केली आहे.

अहमदाबाद येथे हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलियात चौथी कसोटी सुरू आहे. या कसोटीमध्ये व्यत्यय आणण्याची धमकी देणाऱ्या दोघांना मध्य प्रदेशमधील रिवा आणि सतना येथून अटक करण्यात आली आहे. हे दोघेही खलिस्तान समर्थक आणि शीख फॉर जस्टीसशी (एसएफआय) संबंधित असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीस (PM Anthony Albanese) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मैदानात उपस्थित ही धमकी देण्यात आली होती. प्रगत असे सिम बॉक्स तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही धमकी देण्यात आली होती, अशी माहिती गुजरात पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पोलीस उपाधिक्षकांनी दिली.

Cyber Cell has arrested 2 suspects backed by SFJ, a pro-Khalistan group from MP’s Rewa & Satna over threats to disrupt the 4th Test match between India vs Australia. The threat was issued using SIM box technology during PM Modi & Australian PM’s presence in Ahmedabad (Mar 9) for… https://t.co/oUXPUvu1eF pic.twitter.com/SRxPXhYWxP

— ANI (@ANI) March 12, 2023