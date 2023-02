IND vs AUS दिल्लीत टीम इंडियाचे खास ‘शतक’, विराटनेही विक्रमांचे इमले रचले

हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलिया संघात दिल्लीत चार कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा सामना खेळला गेला. अवघ्या तीन दिवसांमध्ये हा सामना आटोपला. फिरकीपटूंचे वर्चस्व राहिलेला हा सामना हिंदुस्थानने 6 विकेट्सने आपल्या नावे केला आणि मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतली.

ऑस्ट्रेलियाने हिंदुस्थानपुढे विजयासाठी 115 धावांचे आव्हान ठेवले होते. या आव्हानाचा पाठलाग करताना हिंदुस्थानने केएल राहुलच्या रुपाने पहिली विकेट्स झटपट गमावली. त्यानंतर रोहित शर्माने आक्रमक रुप धारण केले. मात्र दोन धावा घेण्याच्या नादात तो धावबाद झाला. त्यानंतर आलेला विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यरही लवकर बाद झाले. मात्र चेतेश्वर पुजाराने एक बाजू लावून धरत संघाला विजय मिळवून दिला. 100 वा कसोटी सामना खेळणाऱ्या पुजाराने विजयी चौकार ठोकला.

दिल्ली कसोटीत हिंदुस्थानसह खेळाडूंनीही अनेक विक्रम केले. विराट कोहली याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगाने 25 हजार धावा ठोकण्याचा कारनामा केला, तर रविंद्र जडेजाने कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरीची नोंद केली.

– हिंदुस्थानने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 100 वा विजय मिळवला.

– कसोटी क्रिकेटमध्ये हिंदुस्थानने ऑस्ट्रेलियाचा 32 वेळा पराभव केला आहे. कोणत्याही एका संघाविरुद्ध हिंदस्थानची ही सर्वात्तम कामगिरी आहे. हिंदुस्थानने इंग्लंडविरुद्ध 31 तर श्रीलंकेविरुद्ध 22 विजय मिळवले आहेत.

– रविंद्र जडेजाने दुसऱ्या डावामध्ये 42 धावा देऊन 7 फलंदाजांना बाद केले. जडेजाची एका डावातील ही सर्वोत्तम कामगिरी आहे. या लढतीमध्ये त्याने एकूण 10 विकेट्स घेतल्या. कारकिर्दीमध्ये जडेजाने दुसऱ्यांदा एकाच कसोटी लढतीत 10 विकेट्स घेतल्या.

– दिल्लीच्या मैदानावर हिंदुस्थान गेल्या 13 लढतीत एकदाही पराभव बघितलेला नाही. यासह मुंबईतील ब्रेबॉर्न आणि मोहालीच्या आयएस बिंद्रा मैदानावरही गेल्या 13 लढतीत हिंदुस्थान अपराजित राहिलाय.

– विराट कोहली याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 25 हजार धावा पूर्ण केल्या. 492 लढती आणि 549 डावांमध्ये त्याने ही कामगिरी केली आहे. सर्वात कमी डावांमध्ये असा कारनामा करणारा तो पहिला फलंदाज ठरलाय.

– चेतेश्वर पुजारा यने 100 व्या कसोटीमध्ये चौकार ठोकून हिंदुस्थानला विजयी केले. पुजारा आधी फक्त ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पॉण्टिंग याने 100व्या कसोटीत विजयी फटका मारला होता.

