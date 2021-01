INDvsAUS पंतला बाद करण्यासाठी पिचसोबत छेडछाड, स्मिथचा ‘डर्टी गेम’ कॅमेऱ्यात कैद

सिडनीमध्ये रंगलेल्या तिसऱ्या कसोटी लढतीत टीम इंडियाने जिगरबाज खेळ केला आणि सामना अनिर्णित राखण्यात यश मिळवले. दुखापतग्रस्त असतानाही हनुमा विहारी आणि अष्टपैलू आर. अश्विन यांनी खेळपट्टीवर नांगर टाकला. विहारीने 161 चेंडूत नाबाद 31 धावांची चिवट खेळी केली, तर अश्विनने 128 चेंडूत नाबाद 39 धावा केल्या.

सिडनीचा सामना जसा टीम इंडियाच्या जिगरबाज खेळीसाठी आठवणीत राहील, तसा ऑस्ट्रेलियन प्रेक्षकांच्या वर्णद्वेषी टिप्पणीसाठीही लक्षात राहील. वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजविरोधात प्रेक्षकांनी वर्णद्वेषी शेरेबाजी केली, तसेच शिविगाळही केली. हा वाद शमत नाही तोच आता ऑस्ट्रेलियाचा आघाडीचा फलंदाज स्टीव्हन स्मिथ याने खेळपट्टीसोबत छेडछाड केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.

ऑस्ट्रेलियाने विजयासाठी दिलेल्या 407 धावांचा पाठलाग करताना पाचव्या दिवशी चेतेश्वर पुजारा आणि ऋषभ पंत ही जोडी जमली होती. दोघांनी 148 धावांची भागिदारी केली. पंत आपल्या आक्रमक अंदाजात खेळत होता. यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या तोंडचे पाणी पळाले होते. याच दरम्यान ऋषभ पंत याचे लक्ष विचलित करण्यासाठी स्मिथने खेळपट्टीसोबत छेडचाड केली.

पाचव्या दिवशी ड्रिंकची वेळ झाल्यावर स्मिथ हळूच खेळपट्टीवर आला आणि त्याने फलंदाज मार्क घेऊन खेळतात त्यासोबत छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला. हा सर्व प्रकार यष्ट्यांमध्ये लावलेल्या कॅमेऱ्यात कैद झाला. मात्र ड्रिंकनंतर आल्यावर पंतने पंचांना विचारून पुन्हा एकदा बॅटिंग मार्क घेतला आणि फलंदाजीला सुरुवात केली. पंतने या लढतीत 97 धावांची खेळी केली.

दरम्यान, हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. टीम इंडियाचा माजी खेळाडू विरेंद्र सेहवाग यानेही याचा व्हिडीओ शेअर करत ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंच्या अखिलाडू वृत्तीवर टिका केली आहे.

Tried all tricks including Steve Smith trying to remove Pant’s batting guard marks from the crease. Par kuch kaam na aaya. Khaaya peeya kuch nahi, glass toda barana.

But I am so so proud of the effort of the Indian team today. Seena chonda ho gaya yaar. pic.twitter.com/IfttxRXHeM

— Virender Sehwag (@virendersehwag) January 11, 2021