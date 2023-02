IND vs AUS अखेरचे 2 कसोटी व वन डे मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा, तब्बल 10 वर्षानंतर ‘या’ खेळाडूचे कमबॅक

दिल्ली कसोटीचा निकाल लागताच बीसीसीआयने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या आगामी दोन कसोटी आणि वन डे मालिकेसाठी हिंदुस्थानच्या संघाची घोषणा केली आहे. बीसीसीआयने हिंदुस्थानच्या संघात कोणताही बदल केलेला नाही, मात्र दुसऱ्या लढतीपूर्वी रिलीज केलेल्या जयदेव उनाडकट याचे संघात पुनरागमन झाले आहे. चार सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिले दोन्ही सामने जिंकून हिंदुस्थानने 2-0 अशी आघाडी घेतलेली आहे. आता पुढील दोन्ही सामने जिंकून ऑस्ट्रेलियाला व्हाईट वॉश देण्याचा आणि त्या जोरावर जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपल्या फायनलमध्ये प्रवेश करण्याचा रोहितसेनेचा इरादा असेल.

दुसऱ्या कसोटीपूर्वी वेगवान गोलंदाज जयदेव उनाडकट याला रणजी स्पर्धेचा अंतिम सामना खेळण्यासाठी रिलीज करण्यात आले होते. उनाडकट याच्याच सौराष्ट्र संघाने रणजी ट्रॉफी जिंकली. आता अखेरच्या दोन कसोटी सामन्यांसाठी त्याचा पुन्हा संघात समावेश करण्यात आला आहे. यासह वन डे संघातही त्याला स्थान देण्यात आले आहे.

अखेरच्या दोन कसोटींसाठी हिंदुस्थानचा संघ-

रोहित शर्मा (कर्णधार), केएल राहुल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, केएस भरत (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), आर अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, उमेश यादव, जयदेव उनादकट

दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या तीन वन डे (17, 19 आणि 22 मार्च) सामन्यांच्या मालिकेसाठीही हिंदुस्थानची घोषणा करण्यात आली आहे. पहिल्या लढतीत कर्णधार रोहित शर्मा खेळणार नसून त्याच्या जागी हार्दिक पांड्या संघाचे नेतृत्व करेल. सलामीवीर खेळाडू केएल राहुलसह ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी मालिकेत दमदार कामगिरी करणाऱ्या रविंद्र जडेजा आणि अक्षर पटेल याचीही संघात निवड करण्यात आली आहे. तसेच देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये जबरदस्क कामगिरी करणाऱ्या जयदेव उनाडकट यालाही वन डे संघात स्थान मिळाले आहे. जवळपास 10 वर्षानंतर उनाडकट याला वन डे संघात घेण्यात आले आहे. याआधी 21 नोव्हेंबर 2013 रोजी तो आपला अखेरचा वन डे सामना खेळला होता.

वन डे मालिकेसाठी हिंदुस्थानचा संघ

रोहित शर्मा (कर्णधार), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या (उपकर्णधार), आर जडेजा, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज , उमरान मलिक, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, जयदेव उनादकट

: Mr Rohit Sharma will be unavailable for the first ODI due to family commitments and Mr Hardik Pandya will lead the side in the first ODI.

