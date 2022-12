IND vs BAN बांगलादेशमध्ये ईशानचे ‘विराट’ वादळ; सचिन, सेहवाग, गेल, रोहितचा विक्रम मोडला

बांगलादेशच्या चट्टोग्राम मैदानावर आज ईशान किशन नावाचे वादळ धडकले. या वादळामध्ये बांगलादेशचे गोलंदाज पालापाचोळ्यासारखे उडाले. रोहित शर्माच्या जागी संधी मिळालेल्या किशनने चौफेर फटकेबाजी करत द्विशतक झळकावले. बाद होण्यापूर्वी त्याने 131 चेंडूत 210 धावांची विश्वविक्रमी खेळी केली. या खेळीदरम्यान त्याने तब्बल 24 चौकार आणि 6 व उत्तुंग षटकारांची आतषबाजी केली.

नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजीसाठी आलेल्या हिंदुस्थानला शिखर धवनच्या रुपाने पहिला धक्का बसला. धवन तीन धावा करून माघारी परतल्यानंतर ईशान किशन व विराट कोहली यांनी डावाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. दोघांनी विरोधी संघाच्या गोलंदाजांना गुडघे टेकण्यास भाग पाडले. ईशानने 85 चेंडूत आपले पहिले आंतरराष्ट्रीय शतक पूर्ण केले. मात्र, यानंतर त्याने आक्रमक पवित्रा घेत आधी दीडशतकाला आणि त्यांतर द्विशतकाला गवसणी घातली.

सर्वात वेगवान द्विशतक

आंतरराष्ट्रीय वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक वेगवान द्विशतक ठोकण्याचा विक्रम ईशान किशनच्या नावावर जमा झाला आहे. त्याने अवघ्या 125 चेंडूत द्विशतक पूर्ण केले. याआधी हा विक्रम वेस्ट इंडिजचा माजी खेळाडू क्रिस गेलच्या नावावर होता. त्याने 138 चेंडूत द्विशकत ठोकले होते.

हिंदुस्थानचा चौथा खेळाडू

वन डे क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावणारा ईशान किशन हिंदुस्थानचा चौथा, तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सातवा खेळाडू आहे. याआधी हिंदुस्थानकडून सचिन तेंडुलकर, विरेंद्र सेहवाग, रोहित शर्माने अशी कामगिरी केली होती. रोहित शर्माने तर वन डेमध्ये तब्बल तीन वेळा द्विशतक झळकावले आहे. वन डे क्रिकेटमधील सर्वाधिक नाबाद 264 धावांचा विक्रमही रोहितच्या नावावर आहे. या व्यतिरिक्त मार्टिन गप्टिल, ख्रिस गेल आणि फखर जमान यांनी असा कारनामा केलेला आहे.

Double Tons by Indian batters in ODIs!! @sachin_rt ✅@Virendersehwag ✅@ImRo45 ✅

& now @ishankishan51 ! 👏🏻👏🏻

An elite club to be a part of 😎#TeamIndia pic.twitter.com/LqCrkWPv0b

— BCCI (@BCCI) December 10, 2022