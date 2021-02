INDvsENG Live – फिरकीपुढे इंग्लंडचे लोटांगण, अक्षर पटेलचा बळींचा ‘षटकार’

हिंदुस्थान आणि इंग्लंड संघातील तिसरा कसोटी सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी मैदानावर सुरू आहे. दिवस-रात्र पद्धतीने होणाऱ्या या कसोटीत इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला.

लाईव्ह अपडेट –

3rd Test. 37.3: WICKET! J Leach (3) is out, c Cheteshwar Pujara b Ravichandran Ashwin, 98/8 https://t.co/9HjQB6CoHp #INDvENG @Paytm

A superb bowling performance from India has reduced England to 81/4 at tea on day one

Who will rebuild for the visitors in the second session?#INDvENG ➡️ https://t.co/0unCGUOHmI pic.twitter.com/AvDHg45gm8

— ICC (@ICC) February 24, 2021