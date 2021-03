विराटसेना टेस्ट चॅम्पियनशीपच्या फायनलमध्ये, इंग्लंडविरुद्ध 3-1 ने मालिका विजय

अहमदाबाद येथील अंतिम कसोटी सामना टीम इंडियाने 1 डाव आणि 25 धावांनी जिंकला. या कसोटीसह विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने चार कसोटी सामन्यांची मालिका 3-1 अशी खिशात घातली आणि कसोटी चॅम्पियनशीपच्या फायनलमध्ये धडक दिली. फायनलमध्ये टीम इंडियाचा न्यूझीलंडशी सामना होणार आहे. क्रिकेटची पंढरी लॉर्डसवर हा सामना रंगणार आहे.

चौथ्या दिवशी टीम इंडियाने इंग्लंडचा दुसरा डाव अवघ्या 135 धावांमध्ये गुंडाळला. इंग्लंडचा संघ पुन्हा एकदा फिरकीमध्ये अडकला आणि त्यांचे सात फलंदाज दुहेरी धावसंख्याही गाठू शकले नाहीत. इंग्लंडकडून लॉरेन्सने सर्वाधिक 50 तर कर्णधार जो रूटने 30 धावा केल्या. टीम इंडियाकडून फिरकीपटू आर. अश्विन आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी 5 बळी घेतले.

#TeamIndia complete an innings & 2⃣5⃣-run win as @ashwinravi99 picks up his 3⃣0⃣th five-wicket haul in Tests.

India bag the series 3-1 & march into the ICC World Test Championship Final. @Paytm #INDvENG

