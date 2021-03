सूर्यकुमारला बाद दिल्याने चाहते संतापले, जाणून घ्या काय आहे सॉफ्ट सिग्नलचा नियम

टीम इंडियाचा फलंदाज सूर्यकुमार यादवने आपल्या आंतरराष्ट्रीय करिअरची दणक्यात सुरुवात केली. सूर्यकुमारने आपल्या डेब्यू इनिंग्समध्ये 31 चेंडूंमध्ये 57 धावा ठोकल्या. या डावात त्याने सहा चौकार आणि तीन षटकार खेचले. सूर्यकुमारला सॅम कुरेनने डेविड मलानद्वारे झेल बाद केले.

सूर्यकुमारने 14 व्या षटकात सॅम कुरेनच्या चेंडूवर मोठा शॉट खेळण्याच्या नादात डेविड मलानला झेल दिला. मलानने घेतलेल्या कॅचवरून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रिप्लेमध्ये लक्षात आलं की चेंडू जमीनीला टेकला होता, मात्र सॉफ्ट सिग्नलमुळे सूर्यकुमार यादवला तिसरे पंच वीरेंद्र शर्मा यांनी बाद घोषित केले. रिप्लेमध्ये तिसरे पंच हा निर्णय करू शकले नाहीत की चेंडू हातात आहे की जमीनीला स्पर्श झाला आहे.

तिसऱ्या पंचांची मदत मांगण्याआधी मैदानावरील पंचांनी सूर्यकुमार यादवला सॉफ्ट सिग्नलच्या नियमाद्वारे बाद असल्याचे जाहीर केले होते आणि म्हणून तिसऱ्या पंचांना झेल टिपल्याचा योग्य पुरावा न मिळून देखील सूर्यकुमारला बाद द्यावे लागले.

सूर्यकुमार यादवला आउट दिल्याने विराट कोहलीची नाराजी स्पष्ट दिसत होती. विराट कोहली टीम इंडिया डग आउटमध्ये रागावलेला स्पष्ट दिसत होता. एवढंच नाही तर समालोचन करणारा माजी क्रिकेटपटू व्हीव्हीएस लक्ष्मणने तिसऱ्या पंचाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला. तो म्हणाला की सॉफ्ट सिग्नलचा निर्णय रद्द केला पाहिजे.

