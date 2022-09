IND vs PAK एक कॅच अन् गमावली मॅच, रोमहर्षक लढतीत पाकिस्तानचा हिंदुस्थानवर विजय

शेवटच्या षटकापर्यंत रोमहर्षक झालेल्या लढतीत पाकिस्तानने हिंदुस्थानवर 6 विकेट्सने विजय मिळवला. हिंदुस्थानने विजयासाठी ठेवलेले 182 धावांचे आव्हान पाकिस्तानने चेंडू राखून 4 विकेट्सच्या मोबदल्यात पूर्ण केले. मोक्याच्या क्षणी कॅच सोडणे हिंदुस्थानला या लढतीत महागात पडल्याचे दिसले.

182 धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला पहिला धक्का लवकर बसला. कर्मधार बाबर आझम 14 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर फकर जमानाही 15 धावा काढून बाद झाला. मात्र यानंतर मोहम्मद रिझवान आणि मोहम्मद नवाजने फटकेबाजी करत संघाला 100 धावांचा आकडा पार करून दिला. रिझवानने अर्धशतक ठोकत 51 चेंडूत 71 धावांची खेळी केली, तर नवाजने अवघ्या 20 चेंडूत 42 धावा ठोकत सामन्याचे पारडे पाकिस्तानच्या बाजूने झुकवले.

#INDvsPak | Pakistan beat India (181/7) by 5 wickets in the #AsiaCupT20 Super-4 match pic.twitter.com/RfYB2ShnMh

— ANI (@ANI) September 4, 2022