षटकारांचा बादशहा! दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध रोहितची बॅट तळपली आणि नव्या विक्रमाची झाली नोंद

टीम इंडिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या पहिल्याच वनडे सामन्यात रोहित शर्माने धमाकेदार फलंदाजी केली आहे. सलामीला येत रोहितने 51 चेंडूंचा सामना केला आणि 57 धावा चोपून काढल्या. रोहितने 5 चौकार आणि 3 गगनचूंबी षटकार खेचत षटकारांचा बादशहा हा बिरूद पटकावला आहे. रोहित आता 392 षटकारांसह वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वाधिक षटकार खेचणारा फलंदाज ठरला आहे.
दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रथम फलंदाजी करतान टीम इंडियाने 28 षटकांचा खेळ संपला तेव्हा 192 धावा केल्या होत्या. यशस्वी जयस्वाल (18) स्वस्तात माघारी परतला. रोहित शर्मा दमदार खेळी करून बाद झाला. त्यानंतर आलेल्या ऋतुराज गायकवाडही (8) स्वस्तात माघारी परतल्याने टीम इंडियाच्या तीन विकेट पडल्या आहेत. सध्या विराट कोहली नाबाद 85 धावांवर खेळत आहे. तर वॉशिंग्टन सुंदर 7 धावांवर नाबाद खेळत आहेत. विराटने 78 चेंडूंमध्ये पाच चौकार आणि पाच षटकारांच्या मदतीने 86 धावा चोपून काढल्या आहेत.