IND vs SA Kolkata Test – बुमराहचा ‘पंच’, आफ्रिकेचे लोटांगण; पहिल्या डावात टेस्ट चॅम्पियन 159 धावांत ढेर

सामना ऑनलाईन
|

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप दक्षिण आफ्रिकेला 159 धावांमध्ये ढेर करत टीम इंडियाने घरच्या मैदानावर आम्हीच शेर असल्याचे सिद्ध केले. कोलकाताच्या ईडन गार्डन्स मैदानावर सुरू असलेल्या कसोटीत वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याने आफ्रिकन फलंदाजांना वेसन घालत विकेटचा पंच ठोकला. मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादवने प्रत्येकी 2 आणि अक्षर पटेलने 1 विकेट घेत त्याला उत्तम साथ दिली.

दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बावुमा याने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. एडम मार्करम आणि रायन रिकल्टन यांनी बुमराह-सिराजचा सुरुवातीचा स्पेल खेळून काढत आफ्रिकेला अर्धशतकीय सलामी दिली. मात्र बुमराहने लागोपाठच्या दोन षटकांमध्ये आफ्रिकेच्या दोन्ही ओपनरला माघारी पाठवत आफ्रिकेची अवस्था बिनबाद 57 वरून 2 बाद 62 केली.

त्यानंतर कुलदीप यादवने मुल्डर आणि कर्णधार बावुमा यांना बाद केले. मधल्या फळीत स्टब्सने एक बाजू लावून धरली मात्र इतर फलंदाजांची त्याला साथ मिळाली नाही. स्टब्स 74 चेंडूत 15 धावा काढून नाबाद राहिला. मात्र समोरून एक एक फलंदाज झटपट बाद झाल्याने आफ्रिकेचा डाव 55 षटकात 159 धावांमध्ये आटोपला. आफ्रिकेकडून एडन मार्करमने सर्वाधिक 31 धावा केल्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Bihar Election Result 2025: मोठ्या पिछाडीनंतरही तेजस्वी यादव यांच्या RJD ला BJP, JDU पेक्षा जास्त मते

कामगारांची दिशाभूल करण्याचे भाजपचे मनसुबे उधळले, शिवसेनेचं ताज लँड्स समोर जोरदार आंदोलन

Bihar Election 2025 – बिहारमध्ये SIR ने गेम केला, अखिलेश यादव यांची प्रतिक्रीया; म्हणाले यूपीत होऊ देणार नाही

नितीश कुमार मुख्यमंत्री होते व राहणार…जदयूने आधी केले पोस्ट नंतर केले डिलीट

Saalumarada Thimmakka

पर्यावरणवादी पद्मश्री सालूमरदा थिमक्का यांचे निधन, वयाच्या ११४ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

एकाही व्यक्तीने भाजपला मत दिलं नाही तरी ते निवडणूका जिंकतील, अभिनेत्याचा जोरदार टोला

बिहारमधील निकालाने मतदान मोजणीत घोळ होतो यावर शिक्कामोर्तब; रोहित पवारांचा ECI, BJP वर निशाणा

बिहार निवडणूक निकालावर संजय राऊत यांचं ट्विट, एकदम महाराष्ट्र पॅटर्न!

माझ्या मुलाने ते फोटो पाहिले तर… गिरीजा ओक स्पष्टच बोलली