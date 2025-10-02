IND vs WI Test – सिराजची भेदक गोलंदाजी, उपहारापर्यंत वेस्ट इंडिजचा निम्मा संघ गारद

हिंदुस्थान आणि वेस्ट इंडिज संघातील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला गुरुवारपासून सुरुवात झाला. मालिकेतील पहिला सामना गुजरातमधील अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी मैदानावर सुरू आहे. वेस्ट इंडिजचा कर्णधार रॉस्टन चेस याने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हिंदुस्थानच्या गोलंदाजांनी भेदक गोलंदाजी करत रॉस्टन चेसचा निर्णय चुकीचा ठरवला. उपहारापर्यंत हिंदुस्थानने वेस्ट इंडिजाचा निम्मा संघ 90 धावांमध्ये गारद केला असून मोहम्मद सिराज याने सर्वाधिक तीन विकेट्स घेतल्या आहेत.

