IND Vs ZIM – बनेट हिंदुस्थानलाही नडला अन् शेवटपर्यंत लढला! अखेर सूर्याच्या सेनेने मैदान मारलं, 72 धावांनी झिम्बाब्वे पराभूत

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

चेन्नई येथे खेळल्या गेल्या टीम इंडियाविरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यात टीम इंडियाने बाजी मारत 72 धावांनी मोठा विजय साजरा केला आहे. या विजयामुळे टीम इंडियाचे सेमीफायनलच्या शर्यतीत आपलं स्थान अधिक भक्कम केलं आहे. टीम इंडियाने झिम्बाब्वेला जिंकण्यासाठी 258 धावांचे तगडे आव्हान दिले होते. आव्हानाचा पाठलाग करतान ब्रायन बनेटने पुन्हा एकदा आपला क्लास दाखवून दिला आणि नाबाद 97 धावांची जीगरबाज खेळी केली. इतर फलंदाजांची साथ न मिळाल्यामुळे संघ कोलमडला आणि त्यांना 20 षटकांमध्ये 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 184 धावांपर्यंत मजल मारण्यता यश आले. अर्शदीपने नेत्रदीपक गोलंदाजी करत सर्वाधिक 3 विकेट्स घेतल्या, तर वरूण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल आणि शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी १-१ बळी मिळवत संघाच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दाढी असलेल्या लोकांना पाहून मी घाबरतो… माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या विधानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

काहीही झाले तरी दोषींना मात्र सोडणार नाही, पूर्ण ताकदीनिशी हा लढा लढू – रोहित पवार

कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी पालिकेच्या ठेवी मोडल्या, आदित्य ठाकरे यांची टीका

एपस्टिन फाइल्समध्ये नाव आल्यानंतर वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अध्यक्षांनी दिला राजीनामा

SA Vs WI – दक्षिण आफ्रिकेचा विजयरथ सुसाट! झिम्बाब्वेला लोळवणाऱ्या वेस्ट इंडिजचा सुपडा साफ, सेमीमध्ये एन्ट्री

अजित पवार गटाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी सुनेत्रा पवार, प्रफुल पटेल यांच्याकडून घोषणा

सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला दणका, मणिपूर हिंसाचार चौकशी समितीला मोबदला न दिल्याने प्रत्येकी १० लाख रुपये देण्याचे आदेश

IND Vs ZIM – करो या मरोची लढत! संजू सॅमसन सलामीला उतरणार? संघात दोन बदल होण्याची शक्यता

DGCA चा हवाई प्रवाशांना दिलासा, ४८ तासांच्या आत तिकीट रद्द केल्यास एकही रुपया कापला जाणार नाही